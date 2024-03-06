В Алматы внедрят новую систему оповещения о ЧС

Технология Cell Вroadcast не создает дополнительной нагрузки на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку

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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы до конца мая 2024 года внедрят новую систему оповещения населения о чрезвычайный ситуациях, сообщил в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.





В пилотном режиме совместно с МЦРИАП и МЧС в целях оперативного оповещения жителей города о чрезвычайных ситуациях до конца мая текущего года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге", - заявил глава города.





По его словам, в отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.





Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.





Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули , что угроза афтершоков сохраняется.





Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.



