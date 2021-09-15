Досаев сделал прогноз по инфляции

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан председатель Национального банка Ерболат Досаев озвучил прогноз по инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY

По итогам прогнозного раунда Национальный банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5%, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования", - сказал глава Нацбанка РК.

Он подчеркнул, что рост инфляции в стране приобретает боле устойчивый характер.

С апреля по август годовая инфляция ускорилась с 7,0% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года. Сезонно-очищенная базовая инфляция, то есть инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25% выше исторически средних значений и составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов", - проинформировал Досаев.





Он напомнил, что основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51% от совокупного индекса потребительских цен. Ее рост в годовом выражении достиг 11,4% в августе, ускорившись за месяц на 0,4 процентного пункта.

Непродовольственная инфляция, по информации спикера, выросла за август на 0,1 процентного пункта, до 7,3%.

Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которое также ускоряют рост цен на одежду и обувь. Их вклад в непродовольственную инфляцию за май - август составил 0,94 процентного пункта", - рассказал спикер.

В свою очередь инфляция платных услуг за август ускорилась на 0,5 процентного пункта, до 6,6%. В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1%. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки.





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