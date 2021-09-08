Правительство одобрило проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства представил проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы включает в себя оперативные и среднесрочные меры. Эти меры предусматривают сдерживание роста цен и поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре", - заявил Иргалиев.
Представляя антиинфляционные меры, министр озвучил основные подходы Комплексного плана.
Мы предусмотрели оперативные меры на 2021 год, предполагающие расширение товарного предложения. По ним планируется реализовать 16 мероприятий, включая организацию закупок социально-значимых продовольственных товаров, определение потребности производителей в рамках форвардных договоров и "оборотной схемы", - подчеркнул Спикер. По аналитическим и организационным мерам запланирован скрининг, цифровизация торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности. Также планируется институциональное усиление контроля по координации цен за социально-значимые продовольственные товары.
По антимонопольным мерам будут осуществляться мероприятия, направленные на контроль обоснованности торговых надбавок, выявление признаков ценового сговора и ограничение доступа к торгам", - рассказали в пресс-службе МТИ.
Что касается среднесрочных мер инфляционного реагирования до 2024 года, то планируется обеспечить загруженность стабфондов, запуск импортозамещающих проектов, переход от административного регулирования цен и проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики.
Для эффективной реализации мер антиинфляционного реагирования и мониторинга их исполнения предлагается создать при Министерстве торговли и интеграции постоянно действующий операционный штаб, в состав которого войдут заместители первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - заключил глава МТИ.
Более 50% от нее приходится на рост цен на продовольственные товары. При этом в августе текущего года ежемесячный рост инфляции составил 0,5%. Под влиянием сезонных факторов и эффекта отложенного спроса выросли цены на платные услуги и непродовольственные товары. Рост цен в августе по платным услугам составил 0,8%, по непродовольственным товарам - 0,6%, по продовольственным товарам - на 0,1%", - проинформировали в ведомстве.
Ранее правительство приняло Общенациональный план реализации послания главы государства народу Казахстана.
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