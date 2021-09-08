Правительство приняло Общенациональный план по реализации послания главы государства народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством рассмотрен Общенациональный план мероприятий по реализации послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представленный министром национальной экономики Асетом Иргалиевым Общенациональный план (ОНП) состоит из 102 пунктов по ключевым направлениям и инициативам президента РК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что глава государства в своем послании обозначил новые задачи проводимой государственной и экономической политики.

Правительство примет активные меры по обеспечению устойчивого и качественного роста экономики в постпадемический период, совершенствованию системы здравоохранения и образования, сферы культуры, комплексному развитию регионов, формированию эффективной экосистемы рынка труда.

Важным направлением работы правительства является реализация инициатив главы государства по повышению социального благополучия наших граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработных плат, наращивание доли частного сектора, снижение налоговой нагрузки", - сказал Мамин.

Он подчеркнул, что представленный Общенациональный план мероприятий по реализации послания полностью отвечает поставленным задачам.

Мамин добавил, что первые руководители центральных и местных исполнительных органов несут персональную ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий плана, отметили в пресс-службе правительства.

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