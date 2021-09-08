На реализацию программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" направят порядка 1 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект Общенационального плана состоит из 102 мероприятий по 7 направлениям и 5 инициативам, направленных на повышение благосостояния казахстанцев", - сообщил министр.

По его информации, по первому направлению предусмотрена реализация 27 мероприятий.

Для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году. В целом, объем финансирования составит не менее 1 трлн тенге", - сказал он.

В целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. "Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда", - пояснил Иргалиев.

Также будет определен основной госорган для единого контроля над ценами по цепочке "от производителя до потребителя".

Будет разработан закон "О личных подсобных хозяйствах". Предполагается закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве.

Планируется подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов, увеличить экспорт услуг и товаров цифровой отрасли до $500 млн к 2025 году.

В целях оказания комплексной сервисной поддержки инвесторам будет создана Национальная геологическая служба.

Будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов.

Планируется выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров для отечественной промышленности и достаточности их объемов.

По второму направлению к реализации запланированы 8 мероприятий", - проинформировал глава МНЭ.

По его словам, будет ускорено приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения. Планируется создать Центр проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий.

В рамках нацпроекта "Здоровая нация" не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы будут обеспечены высокотехнологичным оборудованием.

Будет расширен объем и номенклатура оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями.

По третьему направлению будут реализованы 12 мероприятий. Будут внесены изменения в закон "Об образовании" в части исключения типовых учебных планов. Планируется организовать переобучение учителей раз в 3 года. Продолжится повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения, а также будет реализован проект "Цифровой учитель". Будет оказана всесторонняя поддержка талантливых детей и педагогов, воспитавших их. Предусматривается предоставление грантов, единовременных денежных премий призерам международных предметных олимпиад", - рассказал Иргалиев.

Для решения проблем нехватки мест в школах, запланировано строительство не менее 1000 школ до 2025 года.

Планируется обеспечить полный охват бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям в рамках проекта "Жас талап".

По четвертому направлению предусмотрена реализация 22 мероприятий.

Будет разработан закон "О развитии агломераций".

Предусматривается актуализация планов развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными приоритетами.

Будет введено в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами.

Планируется провести газификацию и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов в среднесрочной перспективе.

В рамках нацпроекта развития регионов в течение 5 лет все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой.

В целях бережного использования ресурсов будет реконструировано 120 каналов и построено 9 новых водохранилищ.

Будут внесены законодательные поправки по упрощению бюджетных процессов, кардинальному снижению бюрократии и расширению применения цифровых инструментов.

В программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов будет увеличена доля бюджета "народного участия".

По пятому направлению к реализации запланированы 6 мероприятий.

Будут разработаны закон "О профессиональных квалификациях" и механизм регулирования новых форм занятости.

Будет разработана новая Концепция миграционной политики.

Предусматривается переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны.

По шестому направлению предусмотрена реализация 13 мероприятий.

Будет разработан эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

Законодательно закрепятся нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также будет расширен перечень квотируемых категорий граждан.

В целях эффективной борьбы с коррупцией утвердится соответствующий стратегический документ на среднесрочный период.

Будут внесены изменения в Концепцию семейной и гендерной политики.

Планируется разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам.

По седьмому направлению будут реализованы 5 мероприятий.

Планируется разработать План практических мер, направленных на продвижение талантливых представителей новой культуры.

Будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креативной индустрии.

Предусматривается разработка мер по культивированию таких качеств, как патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие в рамках нацпроекта "Улттык Рухани Жангыру".

В целях реализации 5 инициатив главы государства, направленных на повышение благосостояния населения, будут реализованы следующие мероприятия. Первое, будет увеличена минимальная заработная плата до 60 тыс. тенге с 1 января 2022 года . Второе: будут разработаны меры стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам. Третье: планируется ввести единый платеж с Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, предусматривающий снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года. Четвертое: предполагается ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года до 2025 года. Пятое: будут предоставлены возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога минимальной достаточности, на счет в Отбасы Банк для приобретения жилья", - сообщил министр.

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