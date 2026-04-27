26.04.2026, 20:12
Водитель грузовика погиб в Алматы из-за отказавших тормозов
Фото: Zakon.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель большегруза погиб в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции города, авария произошла в Медеуском районе в 09.50.
Водитель грузового автомобиля марки Howo, следуя по улице Нурмагамбетова в западном направлении, по предварительным данным, в связи с неисправностью тормозной системы допустил наезд на металлическое ограждение и три плодовых дерева, после чего машина опрокинулась", - рассказали в департаменте.
Водителя извлекли из искореженного кузова спасатели. От полученных травм он скончался на месте.
По данному факту управлением дознания департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
Напомним, вчера на горном склоне близ Кольсайских озер сорвался и покатился вниз туристический микроавтобус. В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
новости по теме
27.04.2026, 10:19
В Карагандинской области штормовой ветер сорвал кровли жилых домов
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидируют последствия сильного ветра, ставшего причиной повреждения ряда социальных объектов и жилых зданий. Жертв и пострадавших нет, сообщили в областном акимате.
По информации местных властей, в областном центре зафиксированы частичные срывы кровель трех жилых домов, в одном из дворов упавшее дерево повредило автомобиль. В городе Абае порывами ветра повреждены крыши двух пятиэтажных жилых домов. Также пострадало здание школы в Осакаровском районе.
В Каркаралинске зафиксирован срыв кровли двухэтажного жилого дома, а на территории действующей котельной № 2 произошло обрушение неэксплуатируемой металлической дымовой трубы.
В акимате уточнили, что на всех участках уже начаты восстановительные работы. Специально созданные комиссии проводят обследование объектов для определения объема ущерба. Коммунальные службы региона также занимаются расчисткой дорог от поваленных деревьев.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение для региона. Согласно данным РГП "Казгидромет", 26 и 27 апреля в Карагандинской области порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду.
25.04.2026, 18:15
Туристический микроавтобус сорвался со склона вблизи Кольсайских озер
В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших
Рассказать друзьям
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский микроавтобус самопроизвольно скатился вниз по склону в Алматинской области в районе Кольсайских озер.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 25 апреля в горной местности. По предварительным данным, микроавтобус покатился с парковочной зоны без водителя.
Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
По их словам, в момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.
Причины произошедшего устанавливаются.
24.04.2026, 17:34
В Алматы ученица пришла в школу с топором: начато досудебное расследование
По версии полиции, девочка действовала под влиянием указаний, полученных через социальные сети
Рассказать друзьям
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицией начато досудебное расследование после того, как ученица пришла в школу с топором, сообщает пресс-служба департамента полиции.
Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий (...) Противоправное деяние было пресечено и не допущено. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность. В отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию", - заявили в полиции.
В ведомстве также подчеркнули важность контроля со стороны родителей за поведением детей.
Напомним, в феврале ученик пришел в школу с топором в Кульсары. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
23.04.2026, 13:04
Взрыв в кафе Щучинска: задержаны еще двое подозреваемых
Фото: ДЧС Акмолинской области
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двоих подозреваемых задержали в Щучинске в рамках расследования взрыва в кафе, унесшего жизни 12 человек, сообщает прокуратура Акмолинской области.
В рамках расследования дела дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов. Они подозреваются в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении второго - домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще пятеро пострадавших.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингиса Аринова, предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
23.04.2026, 12:12
Гибель солдата в ВКО: уволены командир части и его заместители
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели солдата, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев. Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия", - рассказали в ГВП.
Уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд.
От занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц", - добавили в ведомстве.
Напомним, солдат-срочник погиб в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал суицид. Расследование проводи лось по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства"
В январе в Шымкенте солдат-срочник скончался из-за острого лейкоза.
После серии смертей в армии Минобороны выступило с заявлением. Однако, несмотря на заверения оборонного ведомства, что "принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", случаи гибели солдат продолжились.
В феврале в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время плановых полевых стрельб.
В марте военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники.
Спустя всего неделю в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение во время проведения плановых полевых стрельб.
В этом же месяце в воинской части Жамбылской области погиб в результате стрельбы начальник караула.
21.04.2026, 12:10
Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Аксу
Начато расследование
Рассказать друзьям
Павлодар. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Аксу в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.
20 апреля при выполнении работ по дроблению металла разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщили в государственные органы, начато расследование. Руководство АО "ТНК "Казхром" приносит глубокие соболезнования семье и родным погибшего", - сообщает Pavlodarnews.kz.
Кроме того, подчеркивается, что компания окажет семье необходимую помощь.
Ранее в области Абай на шахте погиб рабочий.
20.04.2026, 15:58
Мужчина утонул в арыке во время сильных дождей в Алматы
По данным полиции, погибший был нетрезв
Рассказать друзьям
Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы нетрезвый мужчина утонул в арыке во время проливных дождей.
Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции города.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее информация о трагическом инциденте появилась в соцсетях. Согласно информации, коммунальный службы приехали, чтобы очистить арык от засора, но обнаружили тело человека. Сообщается, что мужчину могло засосать в трубу во время сильных дождей.
Отметим, что в преддверии непогоды коммунальные службы Алматы были переведены в режим повышенной готовности. В городе усилили меры реагирования из-за неблагоприятного прогноза погоды. Организовано круглосуточное дежурство. Горожан просили соблюдать осторожность, особенно вблизи арыков, дорог и склонов.
Во время дождей в городе резко выросла загруженность дорог. Пробки достигали десяти баллов. В одном из районов города после двухдневных ливней сошла оплывина на жилой дом. По словам сотрудников "Казселезащиты", сход грунта произошел из-за обильных осадков и отсутствия системы каналов. Жители винят во всем забитые арыки.
19.04.2026, 12:10
Более ста лошадей погибли из-за сильных ливней в Мангистауской области
Животные увязли в размокшем грунте и не смогли выбраться
Рассказать друзьям
Актау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более ста погибших лошадей обнаружили в Мангистауской области после проливных дождей, сообщает Lada.kz со ссылкой на акимат Мангистауского района.
По предварительным данным, обнаружено более ста лошадей. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют количество погибшего скота, так как владельцы пока не могут полностью провести учет поголовья", - пишет источник.
Причиной падежа стали экстремальные погодные условия. Из-за сильного ливня грунт размок, животные застряли в грязи и не смогли выбраться.
Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60-80 километров от населенных пунктов", - сообщает сайт.
Еще часть животных была обнаружена вдоль железнодорожного полотна в 120-150 километрах от районного центра, на участке между Сайотесом и 7-м разъездом.
Для оценки ситуации создана специальная комиссия.
Вопросы компенсации за погибший скот, зарегистрированный в базе идентификации сельскохозяйственных животных, будут рассмотрены в рамках действующего законодательства", - уточнили в акимате.
В самом селе Сайотес сильный ветер сорвал кровлю с нескольких зданий.
Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме. Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника", - сообщили в акимате Мангистауского района.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?