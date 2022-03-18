Два НПЗ искусственно завышали цены на газ

НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Казахстане при НПЗ выявлены частные монополии, а цена на газ искусственно повышалась. Об этом на круглом столе в мажилисе заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На Павлодарском химическом заводе, Атырауском нефтехимическом заводе парки хранения газа отданы в частные руки, были созданы частные монополии, а цена газа искусственно повышается. В настоящее время соответствующие расследования в отношении этих заводов проведены. Допустим, Атырауский парк хранения оштрафован на 1 млрд 300 тысяч тенге, сейчас ведется работа по Павлодару. Но основная задача - вернуть их обратно заводам, чтобы не было излишнего звена", - цитирует Жумангарина МИА "Казинформ".
Глава АЗРК отметил, что основу рынков нефти и нефтепродуктов составляют вертикально интегрированные компании, работающие по принципу "от скважины до бензоколонки". Группы компаний CNPC и "КазМунайГаз", осуществляя 80% добычи нефти, обеспечивают ее переработку на своих НПЗ и через давальцев (Petrosun, КМГ, Petroleum Operating) и реализуют ГСМ аффилированным и крупным компаниям - Sinooil, Petro Retail, "Автогаз Трэйд" (GazEnergy).
Ценообразование носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть - обратное от предполагаемой цены нефтепродуктов на рынке", - сказал Жумангарин.
По его словам, основная доля переработки приходится на CNPC и "КазМунайГаз", что ограничивает возможность развития конкуренции на оптовом розничном рынке нефтепродуктов.
На оптовом рынке основными поставщиками нефти выступают ТОО "Petrosun", ТОО "PetroleumOperating" и АО "КазМунайГаз". Они приобретают сырье у недропользователей, входящих в группу CNPC и "КазМунайГаз", забирая 80% от общего объема поставок нефти на внутренний рынок, пишет "Спутник Казахстан".
Из 11 млн тонн нефтепродуктов две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть - вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры", - заявил председатель АЗРК.
По данным Казахстанской топливной ассоциации, независимые сети АЗС добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: "Гелиос" - 65%, "Газпром нефть - Казахстан" - 80%, мелкие сети - до 90%.
В таких условиях маржинальность крупных поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников - 10-15%.