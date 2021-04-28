Экспортный потенциал РК в КНР оценивается в размере 808 млн долларов

Фото пресс-службы МТИ РК

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 27 апреля министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел онлайн-переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны рассмотрели возможность создания торговых домов на территориях двух стран, с дальнейшим кураторством государственных органов РК и КНР, что создаст более благоприятные условия для развития двусторонней торговли между странами, сообщает пресс служба МТИ РК.

На текущий момент в рамках Национального проекта развития торговли до 2025 года запланировано открытие ряда торговых домов Казахстана за рубежом с 2022 года. В этой связи, готовы рассмотреть вопрос открытия торгового дома в КНР в приоритетном порядке", - сообщил глава Минторга Казахстана.

Кроме того, для расширения сотрудничества между нашими деловыми кругами Бахыт Султанов выразил пожелание в содействии Китая в регистрации зарубежного представительства национальной компании АО "ЭСК "KazakhExport" в Пекине.

Также в целях установления тесных взаимоотношений между двумя странами и продвижения продукции двух стран стороны выразили заинтересованность в организации и проведении В2В встреч в онлайн формате.

На сегодняшний день Казахстан имеет потенциал в наращивании экспорта в КНР. Общий теоретический потенциал РК в КНР оценивается на сумму порядка 808 миллионов долларов по 60 товарным позициям в таких отраслях, как металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия и химия, машиностроение и строительные товары.

Вместе с тем отмечено намерение Казахстана участвовать в текущем году в 4-й Китайской международной импортной выставке с привлечением экспортоориентированных компаний.

Султанов провел переговоры с китайским коллегой по развитию торгово-экономического сотрудничества.

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