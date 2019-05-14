Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE

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Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Есжан Биртанов избран председателем совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи от 13 мая 2019 года председателем совета директоров KASE избран Биртанов Есжан Амантаевич - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что лицом, имеющим право замещать председателя совета директоров KASE в случае его отсутствия, избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич - член совета директоров - независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд"; член совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

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