Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE

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Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи от 13 мая 2019 года председателем совета директоров KASE избран Биртанов Есжан Амантаевич - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщается на сайте биржи.
Также отмечается, что лицом, имеющим право замещать председателя совета директоров KASE в случае его отсутствия, избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич - член совета директоров - независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд"; член совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".
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