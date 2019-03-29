Биртанов и Абылкасымова назначены заместителями председателя Нацбанка

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначении Есжана Биртанова, Мадины Абылкасымовой и Нурлана Алдабергенова, передает Kazakhstan Today.

Распоряжениями главы государства назначены: Биртанов Есжан Амантаевич заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан; Абылкасымова Мадина Ерасыловна заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан; Алдабергенов Нурлан Шадибекович ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан, Джумабеков Арман Даирович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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