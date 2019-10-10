Fitch подтвердило рейтинги КИК на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстанской Ипотечной Компании в иностранной и национальной валюте на уровне "BВВ-" со "Стабильным" прогнозом , передает Kazakhstan Today.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг находящихся в обращении приоритетных долговых обязательств компании на уровне "ВВВ-", сообщает пресс-служба компании.

Портфель арендного жилья в рамках государственных программ у компании увеличился до 140 млрд тенге на начало 2019 году (по сравнению с 118 млрд тенге на начало 2018 года), что поддерживает доминирующую позицию Казахстанской Ипотечной Компании в данном сегменте . Качество портфеля является стабильным, а уровень просроченной задолженности - несущественным.

Казахстанская ипотечная компания продолжает осуществлять шаги по развитию ипотечного рынка в Казахстане, и в этом контексте запустила собственную ипотечную программу "Орда" в октябре 2018 года . В период с 26 октября 2018 года по 8 октября 2019 года компания выдала 562 ипотечных кредита на общую сумму 7,2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Казахстанская ипотечная компания является одним из основных агентов государства по осуществлению жилищной политики в Казахстане, направленной на повышение доступности жилья для населения в республике. Компания имеет два основных мандата: управление портфелем социального арендного жилья, на который приходится около 80% всего портфеля социального арендного жилья с возможностью выкупа, и развитие ипотечного рынка в республике.

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