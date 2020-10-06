Fitch подтвердило рейтинги КИК на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстанской ипотечной компании (КИК) в иностранной и национальной валюте на уровне "BВВ-" со "Стабильным" прогнозом, передает Kazakhstan Today.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг находящихся в обращении приоритетных долговых обязательств компании на уровне "ВВВ-", сообщает пресс-служба КИК.

Кроме того, агентство отмечает, что успешное укрепление ключевых позиций компании в секторе жилищного строительства свидетельствует о ее растущей социально-политической значимости, что потенциально может обусловить пересмотр оценки в сторону повышения.

Полученная оценка подкрепляется также недавно принятым государственным регулированием, в соответствии с которым компания была определена единым оператором жилищного строительства в Казахстане.

В рамках нового регулирования компания рассматривается как основная консолидирующая структура в государственном жилищном секторе, и с учетом этого две другие дочерние структуры Байтерека, осуществляющие деятельность в сфере жилищного строительства (Байтерек девелопмент и Фонд гарантирования жилищного строительства), подлежат объединению с КИК до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Основные функции КИК включают стимулирование ипотечного рынка посредством представления ипотечных программ и выпуска облигаций, что в сочетании с выкупом ипотечных портфелей коммерческих банков обеспечивает долгосрочное фондирование рынка. Кроме того, компания планирует завершить сделку секьюритизации по выпуску ипотечных ценных бумаг до конца 2020 года, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка капитала в Казахстане.

Казахстанская ипотечная компания была основана в 2000 году и с 2013 года ведет деятельность под управлением АО НУХ "Байтерек". С момента своего создания КИК осуществляет задачу предоставления населению Казахстана доступного жилья посредством участия в государственных жилищных программах.

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