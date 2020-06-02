КИК снизил ставки по собственной ипотечной программе

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (КИК), дочерняя организация национального управляющего холдинга "Байтерек" снизило процентную ставку по ипотечной программе "ОРДА", передает Kazakhstan Today.

С 1 июня 2020 года ставка вознаграждения по программе составит 12% годовых при полном подтверждении и 14% годовых при частичном подтверждении доходов", - сообщили в компании.

В отношении займов, оформленных с 11 марта 2020 года по 29 мая 2020 года, ставка остается без изменений.

Ипотечный продукт "Орда" дает возможность приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья для всех граждан Казахстана, вне зависимости от того, имеется ли у них в собственности иное жилье. Заемщиком может стать любой гражданин РК в возрасте от 21 года. Максимальная сумма займа для покупки жилья в Нур-Султане и Алматы составляет 65 млн тенге. Для остальных регионов Казахстана сумма займа до 40 млн тенге. Минимальная сумма займа - 1 млн тенге. Срок займа - до 20 лет.

Первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам. Кредитование осуществляется через банки второго уровня, выступающие в качестве партнеров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" по привлечению и выдаче займов потребителям. На сегодняшний день оформить ипотеку "Орда" можно через АО "Jysan Bank", АО "Банк "ЦентрКредит", АО "Kassa Nova", АО "Евразийский банк", а также через центры ипотеки BI Group.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства