Fitch присвоило рейтинг "BBB(EXP)" планируемому выпуску еврооблигаций Самрук-Казына

МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ - Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" ожидаемый рейтинг "BBB(EXP)", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным рейтингового агентства, финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать информации, рассмотренной агентством ранее.
Объем выпуска еврооблигаций, как ожидается, составит 600 млн долларов. Поступления от планируемого выпуска будут в первую очередь использоваться на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности и финансирование деятельности компаний в портфеле фонда", - отметили аналитики.
По информации Fitch Ratings, рейтинг еврооблигаций "BBB(EXP)" находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) "Самрук-Казына", поскольку облигации будут представлять собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства фонда и будут равными по очередности исполнения со всеми его другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.
Самрук-Казына" - национальная стратегическая холдинговая компания в Казахстане ("BBB"/"F2"/прогноз "Стабильный"), задачей которой является содействие развитию национальной экономики за счет управления портфелем компаний, включая предприятия, являющиеся стратегически значимыми для Казахстана. "Самрук-Казына" владеет пакетами акций в более чем 60 компаниях из различных секторов в Казахстане, включая сектор природных ресурсов, а также железнодорожный, транспортный, энергетический, инфраструктурный и почтовый секторы", - отмечает рейтинговое агентство.
Fitch классифицирует "Самрук-Казына" как структуру, в конечном итоге связанную с Республикой Казахстан, согласно методологии агентства по рейтингованию компаний, связанных с государством, и применяет подход "сверху-вниз" исходя из оценки степени связей с государством и стимулов у Республики Казахстан оказывать поддержку фонду. Скоринговый балл поддержки равен 45 из максимально возможных 60, что отражает сочетание оценки факторов статуса, собственности и контроля и финансовых последствий в случае дефолта "очень сильный уровень" и факторов истории предоставления поддержки и социально-политических последствий в случае дефолта "сильный уровень". В результате рейтинги "Самрук-Казына" уравниваются с суверенными РДЭ вне зависимости от кредитоспособности фонда на самостоятельной основе.
В конце прошлого года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Самрук-Казына" в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом.
Как сообщалось ранее, правительство Республики Казахстан разрешило АО "Национальная компания "КазМунайГаз" отчуждение 100-процентного пакета акций АО "КазТрансГаз" в пользу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".