Правительство РК разрешило КазМунайГазу передачу КазТрансГаза Самрук-Казыне

Фото: Акорды
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6% местного населения. На сегодняшний день 97,8% граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.
Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.
Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры - автодорог Усть-Каменогорск - Талдыкорган, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык, Караганда - Балхаш - Капшагай, Мерке - Бурылбайтал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По проекту строительства автодороги Усть-Каменогорск - Талдыкорган протяженностью 768 километров (по территории Восточно-Казахстанской области - 454 километра, Алматинской области - 314 километров) главе правительства доложили о завершении основных работ и открытии до конца года автомобильного движения, сообщает
пресс-служба премьер-министра.
По проекту реконструкции трассы Калбатау - Майкапшагай протяженностью 415 километров открыто движение на 127 километрах, полное завершение работ запланировано на 2022 год.
По автодороге Ушарал - Достык сдано в эксплуатацию 145 из 180 километров. Полное завершение работ запланировано на первое полугодие 2022 года.
В Карагандинской области премьер-министр проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай общей протяженностью 946 километров. В текущем году будет обеспечено движение по 765 километрам, по четырехполосной дороге. По автодороге Мерке - Бурылбайтал (262 километра) будет полностью открыто движение.
В Усть-Каменогорске главе правительства доложили о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта - длина ВПП увеличена до 2800 метров, ширина - до 60 метров. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлена новая система светосигнального оборудования. Запланировано завершение строительства грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения грузов на 100 тонн.
Премьер-министру также было доложено о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала с завершением 1 мая 2022 года.
В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тысячи километров автодорог, в том числе 5 тысяч километров республиканского значения, 3,4 тысячи километров местной сети.
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предложил разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации. Сохраняются такие существенные риски, как появление новых штаммов коронавируса и недостаточный уровень вакцинации наших граждан", - отметил президент РК.
Он напомнил, что "Казахстан, наряду с Российской Федерацией, сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане и сейчас идет процесс ее регистрации в ВОЗ".
Считаю образцовым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии проект по производству российской вакцины "Спутник V" на заводе в городе Караганде. Далее, думаю, что нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики. Координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов", - сказал Токаев.