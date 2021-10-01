Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений

КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.

Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.

Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.

Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.

Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.

Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.

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