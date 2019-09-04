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FlyArystan запускает рейс из Павлодара в столицу

03.09.2019, 17:10 10018
FlyArystan запускает рейс из Павлодара в столицу
Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает рейс из Павлодара в столицу, передает Kazakhstan Today.
 

С 4 октября 2019 года FlyArystan будет совершать вдвое больше рейсов из Павлодара, с запуском нового ежедневного авиасообщения в Нур-Султан. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 посадочных мест. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 5999 тенге", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
При этом в компании заявили, что FlyArystan намерен немедленно снизить все уровни тарифов на маршруте Павлодар - Нур-Султан на 1000 тенге, если аэропорт в Павлодаре сможет стимулировать FlyArystan и все другие авиакомпании к дополнительным объемам роста пассажиропотока в регион.
 
Также отмечается, что с появлением второго ежедневного авиасообщения FlyArystan теперь будет предоставлять более 260 000 мест ежегодно в Павлодар и из Павлодара. В 2018 году до запуска авиакомпании FlyArystan аэропорт Павлодара обслужил в общей сложности около 180 000 пассажиров за год. 
 

Вследствие запуска и роста лоукостера FlyArystan в регионе в 2020 году пассажиропоток в аэропорту увеличится более чем вдвое. Именно благодаря этому исключительному росту объема перевозок, FlyArystan считает, что аэропорт должен снизить свои тарифы на обслуживание рейсов в будущем", - заявили в компании.

 
По информации пресс-службы, FlyArystan запустил рейсы с доступными ценами по направлению Алматы-Павлодар-Алматы 30 мая 2019 года, и с тех пор коэффициент загрузки бортов на данном маршруте составляет более 95%.
 
"Мы надеемся, что при поддержке со стороны как аэропорта Павлодара, так и управления области мы сможем не только запустить этот новый маршрут в Нур-Султан по более низкой цене 4999 тенге, но и сможем потенциально предложить больше новых маршрутов к дополнительным направлениям из Павлодара в ближайшем будущем. Данное изменение станет большим толчком в развитии не только самого города, но и региона, а самое главное - даст больше возможностей жителям Павлодарской области путешествовать по доступным ценам", - собщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.
 
 
Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана, базирующейся в Алматы. Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан. Ожидается, что в течение 2020 года FlyArystan увеличит свой парк до 10 самолетов Airbus A320.
 

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