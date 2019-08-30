FlyArystan открыл продажу билетов по направлению Шымкент - Нур-Султан

Алматы. 29 августа. Kazakhstan Today - Бюджетная авиакомпания FlyArystan объявила о старте продаж билетов на новое направление из Шымкента в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Ежедневные перелеты будут осуществляться на комфортабельных реактивных самолетах Airbus A320 на 180 посадочных мест с 3 октября 2019 года", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что минимальная стоимость авиабилета начинается от 6999 тенге в один конец. Продолжительность перелета между Шымкентом и Нур-Султаном составит менее полутора часа. Приобрести билеты уже сегодня все желающие могут на сайте flyarystan.com, продажа открыта на перелеты до 28 марта 2020 года.

В пресс-службе отметили, что воздушные суда лоукостера связали Шымкент с Алматы 30 мая текущего года. С момента операционной деятельности из южной столицы в Шымкент и обратно перелеты осуществило 30 тыс. человек. По данным направлениям более 90% билетов были проданы по минимальной цене ниже 10 000 тенге.

С добавлением второго ежедневного рейса в следующем году FlyArystan сможет предоставить 130 тыс. посадочных мест вылетающим из/в Шымкент. Таким образом, рост пропускной способности в воздушной гавани южного мегаполиса составит около 15% от общего объема перевозок лоукостера в 2019 году.

"По данным КГА МИИР РК, с появлением FlyArystan пассажиропоток аэропорта Шымкента в среднем увеличился на 27%. И это только те, кто путешествовал в южную столицу и из нее. Уверены, что с появлением нового востребованного авиасообщения в столицу и из нее эта цифра увеличится в разы и даст отличную возможность осуществления доступных перелетов, как коренному населению Шымкента, так столичным жителям и гостям", - прокомментировала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Стоимость перелетов по направлению Алматы - Шымкент-Алматы начинается от 4999 тенге в один конец, в то время как с начала операционной деятельности коэффициент загрузки бортов по данному маршруту составил 91%.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы. Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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