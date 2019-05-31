Казахстанский лоукостер запустил авиарейсы из Алматы в Шымкент и Павлодар

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan запустил авиарейсы из Алматы в Шымкент и Павлодар, передает Kazakhstan Today.

Сегодня FlyArystan совершил свои первые перелеты в города Шымкент и Павлодар. Отныне ежедневные рейсы по данным направлениям будут осуществляться на современных 180 местных авиалайнерах Airbus A320", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как отметил перевозчик, первые рейсы прошли при полной загруженности борта, при этом более 80% билетов были проданы по минимальному тарифу стоимостью менее 10 тыс. тенге.

Также сообщается, что сейчас пассажиры активно выкупают билеты по всем направлениям маршрутной сети на ближайшие месяцы, так как продажа билетов открыта на перелеты до 26 октября включительно.

"Шымкент - один из крупнейших мегаполисов страны, который недавно приобрел статус города республиканского значения. Я уверен, что с приходом FlyArystan местные жители будут экономить свое драгоценное время для важных дел, выбирая доступные и комфортабельные перелеты на лоукостере", - прокомментировал президент "Эйр Астаны" Питер Фостер на встрече с журналистами по прибытию на первом рейсе КС7105 в Шымкент.

По информации пресс-службы, стоимость перелета из Алматы в Шымкент начинается от 4999 тенге, длительность перелета составляет 1 час 20 минут. В Павлодар все желающие могут полететь, забронировав билет по минимальной стоимости от 6999 тенге. Длительность полета по данному направлению составляет 1 час 50 минут летного времени.

FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании flyarystan.com.

Также открыты продажи билетов по направлениям Алматы - Тараз - Алматы, Алматы - Уральск - Алматы.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы. Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных суден, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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