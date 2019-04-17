Казахстанский лоукостер открывает продажи билетов из Алматы в Шымкент и Павлодар

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Первый казахстанский лоукостер FlyArystan с радостью сообщает об открытии продажи билетов из Алматы в Шымкент и Павлодар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, ежедневные рейсы будут осуществляться на современных 180 местных авиалайнерах Airbus A320, после полного технического обслуживания и реконфигурации салона.

Длительность полета из южной столицы в Шымкент составит 1 час 20 минут, в то время как стоимость перелета в третий по величине мегаполис страны начинается от 4999 тенге в одну сторону. В Павлодар все желающие смогут добраться за 1 час 50 минут. Билеты стоимостью от 6999 тенге, с учетом всех сборов аэропорта, доступны на сайте www.flyarystan.com, вместе с которыми пассажирам предлагаются услуги дополнительного багажа, бортового питания, приоритетной посадки и другое.

Полеты по популярным направлениям Шымкент и Павлодар начнут осуществляться 30 мая, вслед за первыми рейсами лоукостера из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Уральск и Караганду, продажа билетов в которые стартовала 29 марта текущего года.

Города Шымкент и Павлодар были выбраны не случайно. Если первый с уверенностью можно назвать главным центром Южного Казахстана, из которого / в который ежедневно летают сотни пассажиров, несомненно, ожидавших направление Алматы - Шымкент - Алматы. То в Павлодар мы планируем перевозить как местных жителей, приезжающих в Алматы погостить и наладить бизнес, так и туристов, которые захотят посетить жемчужину Павлодарской области, гордость нашего Казахстана - Баянаул. Уверены, что цены обрадуют казахстанцев и они поторопятся забронировать их по самому доступному тарифу, билеты по которому раскупаются очень быстро", - поделилась директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании flyarystan.com.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана, базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии", по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет.

К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных суден, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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