Из Алматы в Нур-Султан можно будет улететь за 7 тыс. тенге

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Первый казахстанский лоукостер FlyArystan открыл сегодня продажу билетов из Алматы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Полеты в Нур-Султан начнут осуществляться 1 мая 2019 года на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании уточнили, что минимальная стоимость тарифа по популярному направлению начинается от 6999 тенге в одну сторону. Бронирование билетов доступно на сайте www.flyarystan.com, вместе с которым пассажирам предлагаются услуги дополнительного багажа, бортового питания, приоритетной посадки и другие.

"С уверенностью можно сказать, это будет самое ожидаемое авиасообщение среди соотечественников, которое мы готовы осуществлять ежедневно по самым доступным ценам. Мы рады, что отныне прилететь из столицы и в столицу всего за 6999 тенге менее чем за 2 часа позволит себе не только бизнесмен, но и обычный студент, который теперь сможет чаще навещать родных и близких, и это прекрасно. Также мы надеемся, что, благодаря этому направлению, мы внесем свою лепту в развитие местного туризма среди казахстанцев, которые захотят увидеть красивейшую природу Южного и Северного регионов страны", - прокомментировала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Вместе с тем в авиакомпании рекомендовали пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте flyarystan.com.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии" по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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