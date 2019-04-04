Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - FlyArystan открывает регулярные бюджетные рейсы из Алматы в Караганду, передает Kazakhstan Today.

Со 2 мая FlyArystan начнет осуществлять регулярные рейсы по направлению Алматы - Караганды - Алматы. Продажа билетов на полеты длительностью 1 час 30 минут открыта на сайте www.flyarystan.com. Стоимость перелетов, которые будут осуществляться на 180-местных авиалайнерах современного поколения Airbus A320, начинается от 5999 тенге в один конец, включая все аэропортовые сборы", - сообщили в пресс-службе компании.

Помимо перелета, компания предлагает своим пассажирам услуги дополнительного багажа, бортового питания, приоритетной посадки и другое.

Караганда - четвертый по численности город Казахстана, авиасообщение с которым пользуется высоким спросом. Отныне добраться в Центральный Казахстан из южной столицы станет еще доступнее и комфортабельнее. Надеемся, что соотечественники по достоинству оценят услуги первого казахстанского лоукостера FlyArystan", - отметила директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова.

В компании порекомендовали всем пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана, базирующейся в Алматы. Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст самолётов - 6 лет. В 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства