Казахстанский лоукостер совершил первый полет из Алматы в Нур-Султан

Сегодня председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер запустили первую бюджетную авиакомпанию, сообщила пресс-служба Фонда.
"Появление нового игрока на рынке авиаперевозок будет способствовать повышению качества услуг для пассажиров. Инициатива создания этого лоукостера была поддержана Елбасы. Услуги и ценовая политика FlyArystan направлены на доступность услуг авиаперевозок для широкого круга населения и повышение мобильности между регионами. Первые продажи билетов вызвали огромный интерес. Эту марку нужно держать. Расширение географии и интенсивности полетов положительно повлияет на социальное развитие регионов", - отметил Есимов.
В свою очередь Питер Фостер напомнил, что теперь с помощью лоукостера казахстанцы смогут путешествовать чаще и дешевле.
"Мы ожидаем значительный рост пассажиропотока как на внутренних, так и на международных маршрутах Казахстана. Потому как со временем мы планируем базироваться и в других странах. А пока мы готовы предоставлять доступные перелеты по всему Казахстану и надеемся, что FlyArystan внесет значительную лепту в развитие экономики регионов", - сказал он.
Авиакомпания FlyArystan с 29 марта открыла продажи билетов по направлениям Алматы - Тараз - Алматы, а также Алматы - Уральск - Алматы. После чего объявила об открытии рейсов из южной столицы в Нур-Султан и Караганду, а вслед за ними из Алматы в Павлодар и Шымкент, что в общей сложности составило шесть пунктов назначения. Забронировать билеты на рейсы первого казахстанского лоукостера можно на официальном сайте авиакомпании flyarystan.com.
Впервые о создании лоукостера "Эйр Астана" объявила 7 ноября 2018 года. FlyArystan планирует привлечь новую аудиторию, расширив круг пассажиров новыми лицами.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию. Позднее было объявлено, что первый казахстанский лоукостер начнет работу в мае 2019 года.
Полеты из Алматы в Нур-Султан осуществляются на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест. Стоимость тарифа начинается от 6999 тенге в одну сторону.
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