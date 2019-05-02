Казахстанский лоукостер совершил первый полет из Алматы в Нур-Султан

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанский лоукостер FlyArystan совершил первый полет из Алматы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер запустили первую бюджетную авиакомпанию, сообщила пресс-служба Фонда.

"Появление нового игрока на рынке авиаперевозок будет способствовать повышению качества услуг для пассажиров. Инициатива создания этого лоукостера была поддержана Елбасы. Услуги и ценовая политика FlyArystan направлены на доступность услуг авиаперевозок для широкого круга населения и повышение мобильности между регионами. Первые продажи билетов вызвали огромный интерес. Эту марку нужно держать. Расширение географии и интенсивности полетов положительно повлияет на социальное развитие регионов", - отметил Есимов.

В свою очередь Питер Фостер напомнил, что теперь с помощью лоукостера казахстанцы смогут путешествовать чаще и дешевле.

"Мы ожидаем значительный рост пассажиропотока как на внутренних, так и на международных маршрутах Казахстана. Потому как со временем мы планируем базироваться и в других странах. А пока мы готовы предоставлять доступные перелеты по всему Казахстану и надеемся, что FlyArystan внесет значительную лепту в развитие экономики регионов", - сказал он.

Впервые о создании лоукостера "Эйр Астана" объявила 7 ноября 2018 года. FlyArystan планирует привлечь новую аудиторию, расширив круг пассажиров новыми лицами.

Полеты из Алматы в Нур-Султан осуществляются на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест. Стоимость тарифа начинается от 6999 тенге в одну сторону.

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