Комитет гражданской авиации ответил на критику в адрес лоукостера FlyArystan

В последнее время в социальных сетях и СМИ было много критических высказываний, что первый отечественный лоукостер FlyArystan не оправдал возложенных на него надежд. В связи с этим Комитетом гражданской авиации проведен статистический анализ деятельности FlyArystan по направлениям, в которые летает авиакомпания. Так, с момента запуска лоукостера FlyArystan наблюдается существенное увеличение количества обслуженных пассажиров в отечественных региональных аэропортах, в которые выполняет полеты перевозчик (Тараз, Караганда, Уральск, Шымкент)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации КГА, в мае 2019 года объем обслуженных пассажиров в аэропорту Тараза вырос в 4 раза, в аэропорту Караганды на 67%, а в аэропорту Уральска на 22% по сравнению с маем 2018 года.
В июне также отмечается существенный рост. В Таразе услугами воздушного транспорта воспользовались в 3,3 раза, в Караганде - в 1,4 раза, в Уральске - на 29%, в Павлодаре - на 40%, в Шымкенте - на 33% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.
Данные цифры констатируют, что проект по созданию первого отечественного лоукостера полностью состоялся и авиаперевозчик имеет устойчивый спрос на свои услуги со стороны населения", - подчеркнули в комитете.
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