FlyArystan начнет перевозить пассажиров с мая 2019 года

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Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Новая казахстанская авиакомпания FlyArystan в ближайшие дни объявит о старте продаж авиабилетов, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan планирует осуществлять коммерческие рейсы начиная с мая 2019 года. Авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно из Алматы в Астану, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганду, Костанай, Павлодар, Тараз. Ожидается, что 29 марта 2019 года начнётся продажа билетов на коммерческие рейсы авиакомпании, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Согласно планам, на начальном этапе парк авиакомпании будет состоять из 4 самолетов Airbus A320 только с салоном экономического класса на 180 мест, которые будут выделены из парка авиакомпании "Эйр Астана". К концу 2022 года количество лайнеров планируется увеличить до 15.

Существенным отличием традиционных авиакомпаний от бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков является сокращение издержек по всем возможным статьям расходов. Снижение себестоимости билета у низкобюджетной авиакомпании достигается за счет ряда факторов, таких как:

высокая загрузка воздушного судна; приобретение билетов через Интернет; право авиакомпании устанавливать тариф за перевозку багажа; отсутствие комиссий туристическим агентствам; отсутствие стыковочных рейсов; единый класс (эконом) посадочных мест в салоне; минимальный экипаж воздушного судна; короткий период времени обслуживания воздушного судна на земле; вывод всех дополнительных услуг (багаж, питание на борту или выбор места в салоне и других) за пределы базовой стоимости перевозки; парк воздушных судов, состоящий из новых самолетов с их максимальной унификацией; предоставление только электронного билета.

В КГА напомнили, что активная работа по запуску бюджетной авиакомпании FlyArystan проводится по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиакомпанией "Эйр Астана".

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