Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - На программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники для казахстанских аграриев выделено 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средства привлек "Фонд развития промышленности" у фонда АО "Жасыл Даму".
Данные средства будут направлены на фондирование АО "КазАгроФинанс" на льготных условиях для дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям", - сообщили в пресс-службе фонда.
Для реализации программы казахстанские производители сельхозтехники подготовили более 1500 единиц тракторов и комбайнов.
Выгодные условия - ставка вознаграждения 6%, отсутствие авансового платежа, срок лизинга до 10 лет и льготный период по возврату основного долга - позволят аграриям высвободить оборотные средства и эффективно планировать расходы в период уборочной кампании.
После полного освоения выделенных средств дальнейшее финансирование по программе, которая рассчитана на 20 лет, будет производиться на револьверной основе, платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга", - подчеркнули в фонде.
Ранее сообщалось, что по программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге.