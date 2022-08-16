По программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,3%. Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%", - сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства РК.

По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%

Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении - на 99,2%, образовании - на 74,8%, торговле - на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 19,9%, финансовой и страховой деятельности - на 17,3%, строительстве - на 14,8%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Алматинской области и области Жетысу.

Снижение зафиксировано в областях Улытау и Абай, а также в Атырауской и Карагандинской областях.

В январе-июне текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4% и составил 63,7 млрд долл. США. В том числе показатель по экспорту вырос на 56,3% и составил 42,2 млрд долл. США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,5%, до 12 млрд долл. США. Импорт товаров составил 21,5 млрд долл. США. В целом положительный торговый баланс составил 20,8 млрд долл. США", - отметил глава МНЭ.

Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-июль текущего года объем производства вырос на 4,9%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, в области Абай, а также в городах Алматы и Шымкенте. В данных регионах обеспечен рост производства продуктов питания, нефтепродуктов, строительных материалов, лекарств, цветных металлов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей.

Отмечается снижение производства в области Жетысу, а также в Павлодарской и Туркестанской областях, в основном из-за сокращения производства муки, безалкогольных напитков, товарного бетона, урана, металлоконструкций, аккумуляторов, бензина, дизельного топлива, феррохрома, необработанного алюминия.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,7%, в том числе автомобилестроения - на 19,6%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,8%, продуктов питания - на 2,8%, напитков - на 9,1%, пластмассовых изделий - на 5,3%, готовых металлических изделий - на 3,0%, продуктов химической промышленности - на 10,6%, одежды - на 5,5%.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 18,7%, добыче газа - на 2,2%, угля - на 1,3%, металлических руд - на 0,9%, сырой нефти - на 0,3%.

В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 6,6%.

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматинской и Акмолинской областях, в области Улытау, а также в городе Шымкенте.

Уменьшение объемов строительных работ наблюдалось в Мангистауской области, а также областях Абай и Жетысу областях.

В январе-июле т.г. введено 7,7 млн кв. м жилья, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2021 года.

Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в городе Шымкенте.

Снижение отмечено в областях Улытау и Жетысу, Мангистауской, Атырауской, областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 2,1%.

Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области.

Снижение наблюдается в Костанайской области.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.

По всем показателям положительный рост отмечается в 3 регионах - в городе Шымкенте, а также Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

По 6 показателям наблюдается - рост в 8 регионах. Это города Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Актюбинская области.