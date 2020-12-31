Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - ForteBank продал 100% акций банка Kassa Nova инвестиционной компании "Фридом финанс", передает Kazakhstan Today.

ForteBank объявил о закрытии сделки по продаже 100% простых акций банка Kassa Nova инвестиционной компании "Фридом финанс".

В августе 2020 года ForteBank объявил о подписании договора по продаже 100% простых акций банка Kassa Nova. Закрытию сделки предшествовало получение одобрения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и других необходимых разрешений.

Банк Kassa Nova является самостоятельным, хорошо капитализированным банком среднего размера, специализирующимся на предоставлении качественных финансовых услуг", - сообщает пресс-служба ForteBank.

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