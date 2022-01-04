Глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ

НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мирзагалиев сообщил, что Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу.
Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну ниже, или в 5-6 раз ниже экспортных цен. При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну. Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства", - заявил министр.
Вторая причина рост потребления.
В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 миллиона тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа. В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке", - отметил глава Минэнерго.
По его словам, особенно дефицит обострился в 2021 году, поскольку количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, с 2019 года к 2021 году выросло практически в два раза - с 139 990 единиц до 313 373 единиц.
Значительный рост потребления при сохранении низких цен привел к непривлекательности производства данного сырья для заводов-производителей и в последующем мог бы привести к возможной потере данной отрасли. Кроме того, когда в соседних странах цены на газ значительно выше, соответствующими контролируемыми органами были зафиксированы многократные факты незаконного вывоза газа за пределы страны, предназначенного для нужд внутреннего рынка", - добавил Мирзагалиев.
Он добавил, что ежемесячная потребность в сжиженном нефтяном газе в Мангистауской области составляет 18 тысяч тонн, которая покрывается за счет ТОО "КазГПЗ"- 14,5 тысяч тонн, ТОО "Атырауский НПЗ" - 3,5 тысячи тонн.
При этом, по разным оценкам, от 70 до 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года закупочная цена для АЗС составила: КазГПЗ - 130 600 тенге за тонну, или 77 тенге за литр, и АНПЗ - 109 870 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. С учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 тенге за тонну или 80 тенге за литр", - сказал Мирзагалиев.
Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.
Маржа АЗС составила от 20 до 40 тенге за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге за тонну, что по нашему мнению также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", - сказал Магзум Мирзагалиев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ.
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр.