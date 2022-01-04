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Глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ

03.01.2022, 18:01 10586
Глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Мирзагалиев сообщил, что Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу.

Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну ниже, или в 5-6 раз ниже экспортных цен. При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну. Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства", - заявил министр.


Вторая причина рост потребления. 

В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 миллиона тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа. В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке", - отметил глава Минэнерго. 


По его словам, особенно дефицит обострился в 2021 году, поскольку количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, с 2019 года к 2021 году выросло практически в два раза - с 139 990 единиц до 313 373 единиц. 

Значительный рост потребления при сохранении низких цен привел к непривлекательности производства данного сырья для заводов-производителей и в последующем мог бы привести к возможной потере данной отрасли. Кроме того, когда в соседних странах цены на газ значительно выше, соответствующими контролируемыми органами были зафиксированы многократные факты незаконного вывоза газа за пределы страны, предназначенного для нужд внутреннего рынка", - добавил Мирзагалиев. 

 
Он добавил, что ежемесячная потребность в сжиженном нефтяном газе в Мангистауской области составляет 18 тысяч тонн, которая покрывается за счет ТОО "КазГПЗ"- 14,5 тысяч тонн, ТОО "Атырауский НПЗ" - 3,5 тысячи тонн. 

При этом, по разным оценкам, от 70 до 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года закупочная цена для АЗС составила: КазГПЗ - 130 600 тенге за тонну, или 77 тенге за литр, и АНПЗ - 109 870 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. С учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 тенге за тонну или 80 тенге за литр", - сказал Мирзагалиев.

 
Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.
 

Маржа АЗС составила от 20 до 40 тенге за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге за тонну, что по нашему мнению также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", - сказал Магзум Мирзагалиев.

 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

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новости по теме

Требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно - Чеботарёв о росте цен на сжиженный газ

03.01.2022, 13:16 18451
Требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно - Чеботарёв о росте цен на сжиженный газ
Фото: Telegram-канал FINANCEkaz
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с ростом цена на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чеботарёв подчеркнул, то сложилась ситуация схожая с бензином - рынок слишком долго сдерживали. С 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи. 
 

Реализация газа через электронные механизмы для всех участников рынка и позволяет приобрести объемы газа у производителей", - заявили в министерстве энергетики. 

 

В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно (на самом деле глупо). Казахстан живет в условиях рыночной экономики в рамках текущего регулирования цен, тем более на биржевой товар - невозможно", - отметил аналитик.

 
Он также опубликовал иллюстрацию, демонстрирующую почему сжиженный газ в Казахстане будет только дорожать.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги

02.01.2022, 17:21 51191
Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2019 году, согласно закону РК "О газе и газоснабжении" начался переход на торги сжиженным нефтяным газом (он же СНГ) через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трех лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки), сообщили в профильном министерстве.
 
Реализация СНГ посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей.
 
Как известно, потребление сжиженного нефтяного газа в Казахстане ежегодно растет. При этом объемы производства СНГ не увеличивались, оставаясь на уровне прошлых лет. 
 
Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. 
 
Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.
 
До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости.
 
На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки).
 
В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке (ЭТП) проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.
 
Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр.
 
При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.
 
В целом, торговые сессии январь месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами СНГ, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.

 

Размеры взносов на обязательное медстрахование выросли в Казахстане

01.01.2022, 19:13 110971
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января в связи с повышением минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя изменились размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге. 
 
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге. 
 
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге. 
 
ЕСП составит: 
 
 - для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге; 
 
 - для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге. 
 
 - самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге 
 
Кроме того, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге. 
 
Напомним, с 1 января 2022 года размер МЗП в Казахстане составит 60 тыс. тенге, МРП - 3063 тенге.
 

Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

01.01.2022, 18:46 111991
Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Сегодня вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве. "Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.
 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний.
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси. Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября прошлого года сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС

01.01.2022, 17:17 116781
В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года.
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров

01.01.2022, 17:10 117326
Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - 1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которая является международной основой единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Издание Гармонизированной системы 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера, рассказали в Комитете государственных доходов РК. 
 
Ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции Единого таможенного тарифа ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках Всемирной торговой организации.
 

Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня

01.01.2022, 16:52 121701
Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ЯНВАРЯ - Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановят с 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По решению правительства, весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 млн кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района. 
 
До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сёл в округе. В планах - подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится, запасы газа на исходе, информирует телеканал.
 
С 2013 года на месторождении добыто почти 3 млрд 400 млн кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.
 
По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тыс. абонентов обеспечены газом", - отметил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.
 

В Казахстане выросли пенсии и пособия

01.01.2022, 15:20 120086
В Казахстане выросли пенсии и пособия
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года выросли размеры солидарной и базовой пенсии, а также социальных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий. 
 
Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек. 
 
Из них: 
 
- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге; 
 
- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге. 
 
Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. 
 
Так, с 2022 года будет увеличиваться заработная плата архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других, всего порядка 588 тыс. человек.
 
Напомним, в Казахстане выросли зарплаты бюджетников.
 
Также ранее сообщалось, что в Казахстане с нового года выросла минимальная заработная плата. 
 
В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. 
 
В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.
 

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