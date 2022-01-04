Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене

НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно разработки и принятия законодательных актов, направленных на обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Пунктом 10 общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" (утвержден указом президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413) предусмотрено мероприятие "Реализация в рамках Концепции правовой политики положений, направленных на изменение законодательства в части обеспечения баланса между детализированной правовой регламентацией и гибкостью принятия управленческих решений". В связи с чем реализация этих задач заложена в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной указом президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674", - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, в Концепции предусмотрено, что "в целях обеспечения баланса между уровнями правовой регламентации и гибкостью принятия управленческих решений необходимо провести ревизию законов на предмет выявления детализированных норм, которые необходимо пересмотреть, предоставить отдельным государственным органам дискреционные полномочия для принятия подзаконных нормативных правовых актов с единовременным установлением целей принятия, принципов и механизмов контроля за законностью таких актов, а также предусмотреть упрощенный порядок принятия нормативного правового акта".

В настоящее время Министерством юстиции совместно с Администрацией Президента прорабатывается проект Плана действий по реализации Концепции, в котором предусмотрены проведение анализа по выявлению излишних детализированных норм в законах и рассмотрение целесообразности их пересмотра, а также проработка вопроса принятия подзаконных нормативных правовых актов.

Таким образом, разработка и принятие соответствующих законодательных актов будут осуществлены после проведения анализа по поднимаемому вопросу", - отметил премьер-министр.

В части обеспечения стабильности законов сообщаю, что Правительством внесены изменения в Правила по проведению правового мониторинга, регламентирующие вопросы подготовки анализа степени стабильности законодательства (постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года № 544), которые позволят оценивать эффективность принятых нормативных правовых актов государственными органами", - заключил Мамин.