Глава Нацбанка прокомментировал заявление о введении налогов на переводы Каспи банка

"Я считаю, что Минфин не пытается обложить налогами, а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому Национальный банк совместно с Минфином такую работу проводит. Я считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно проводиться с увеличением доходов бюджета. Это нормально, потому что деньги выходят из тени, либо объемы растут", - цитирует Досаева Kazpravda.kz.
Глава Нацбанка также подчеркнул, что главная цель в финансовой политике правительства - это снижение уровня теневой экономики.
Наша совместная работа по снижению теневой экономики должна сопровождаться положительными результатами именно в получении дополнительных доходов. Поэтому это было пока предложение Министерства финансов, оно обсуждается с банковским сообществом. Это касается не только платежей Каспи банка, но и всех остальных банков. Поэтому Каспи банк ранее объявил о возможности внедрения специальных терминалов, эта работа продолжается", - сказал он.
Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил о том, что все процедуры, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны облагаться налогом. По его словам, если человек получает доход от перевода, то он должен декларировать этот доход и выплачивать ИПН.
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