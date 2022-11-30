Идея отвечает интересам стран - Песков о "газовом союзе" Казахстана, России и Узбекистана

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Товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%

Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в ходе встречи с капитанами бизнеса Франции предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане, сообщила пресс-служба - Президент Казахстана в ходе встречи с капитанами бизнеса Франции предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане, сообщила пресс-служба Акорды





Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.





За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана. Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду", - подчеркнул глава государства.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами. По его словам, новые вызовы открывают новые возможности. Трудные времена - это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.





Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов", - заявил президент.





Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает Казахстан сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов. Он выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата.





Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5%, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50% (63,8 млрд долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около 15 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Он подробно рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества.





Мы развиваем наш агропромышленный комплекс. Планируется увеличить объем его производства в 2,5 раза и удвоить объем нашего экспорта. Соответственно, мы поощряем инвестиции в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и приглашаем французских производителей продуктов питания изучить связанные с этим инвестиционные возможности. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку таким проектам. Во-вторых, это реальный сектор экономики, где имеется большой потенциал для сотрудничества. Мы занимаем 6-е место в мире по запасам природных ресурсов и 10-е место - по общему объему добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа). Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критически значимые материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. Правительство готово оказать необходимую поддержку. В свою очередь мы ожидаем, что компании привнесут свои лучшие практики, ноу-хау и новые технологии", - пригласил французских инвесторов президент.





Наряду с этим лидер Казахстана остановился на перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации.





Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.





Сегодня конструктивный диалог предоставляет возможность вновь подтвердить нашу приверженность содействию росту бизнеса и общему процветанию. Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона", - подытожил свое выступление глава государства.





Также Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных французских компаний, представляющих атомную промышленность, энергетику, производство технических газов, транспорт и другие сферы.





В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном были обсуждены вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике.





Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.





Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.





На встрече с президентом Air Liquide Франсуа Жаковом Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проектов в Казахстане и ближайших планах компании.





Франсуа Жаков рассказал президенту, что компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро.





В частности, совместное предприятие "Эр Ликид Мунай Тех Газы" наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре, а для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.





В ходе встречи с председателем совета директоров Orano S.A. Клодом Имовеном были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.





Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.





Президент отметил, что на переговорах с Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.





Председатель совета директоров, главный исполнительный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж рассказал главе государства об инвестиционных проектах компании.





Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.





Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.





Во время беседы с председателем совета директоров и главным исполнительным директорома Total Energies Патриком Пуянне Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с Эммануэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией.





Патрик Пуянне рассказал, что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 млрд долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.





Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годы на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта - 1,9 млрд долларов.