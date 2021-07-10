Индекс деловой активности в июне вырос до 51,6

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - По результатам полученных оценок Национальным банком Республики Казахстан индекс деловой активности относительно мая возрос на 0,5, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В июне 2021 года респонденты отмечают улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 4,7, в мае он составлял 4,3. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию и услуги, доступ к финансам, кредитам и коммуникациям, а также вопросы защиты бизнеса. Отрицательные оценки получила налоговая нагрузка", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По информации ведомства, на рост индекса повлияло повышение показателя в секторе услуг до 52,7 (в мае - 52,3) и промышленности - до 50,4 (в мае - 49,6). В то же время показатель в строительстве практически не изменился, составив 47,6 (в мае - 47,5).

В разрезе регионов в июне отмечено улучшение деловой активности в 10 регионах, ухудшение - в 7. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской (59,9) и Костанайской (58,0) областях, наиболее низкий - в Северо-Казахстанской области (42,4).

Повысился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 21,2, в мае составляла 17,2. В результате индекс бизнес-климата по экономике увеличился до 12,8, в мае он был равен 10,7," - проинформировали а НБ РК.

Отмечается, что в июне 2021 года в опросе приняло участие 461 предприятие: в строительстве - 67, промышленности - 175, услугах - 219.

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