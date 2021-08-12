Инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - После резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Нацбанка сообщил, что больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей.

Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, продолжающегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России", - сказал Досаев, добавив, что дополнительное давление продолжает оказывать влияние на удорожание мяса и растительного масла.

В свою очередь, непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг.

Учитывая произошедший скачок цен на продукты питания, ГСМ, электроэнергию, более сильное фискальное стимулирование и повышенные инфляционные ожидания, Нацбанк предварительно прогнозирует, что к концу текущего года инфляция ожидается в коридоре 6-7%. Обновленные прогнозы будут представлены в рамках предстоящего прогнозного раунда в августе - сентябре.

Досаев напомнил, что в условиях ускорения инфляционных процессов для обеспечения стабильности цен в рамках проводимой денежно-кредитной политики НБ РК 26 июля принял решение повысить базовую ставку до 9,25%.





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