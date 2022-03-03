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Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%

02.03.2022, 16:23 17601
Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в феврале повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
Повышение цен отмечено на овощи свежие - на 6,6%, картофель - на 4,1%, муку - на 2,1%, крупы - на 1,9%, макаронные изделия - на 1,8%, хлеб - на 1,7%, сахар-песок - на 1,5%, мясо птицы - на 1,2%, молоко пастеризованное - на 1,1%, кисломолочные продукты - на 1%, сухофрукты и орехи - на 0,9%, фрукты свежие, булочные и мучные изделия - по 0,8%. Прохладительные напитки подорожали на 1,5%, табачные изделия - на 1%, алкогольные напитки - на 0,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 2,4%.
 
Кроме того, прирост цен на бытовые приборы составил 1,5%, автомобили, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования - по 1,2%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, строительные материалы - по 0,9%, моющие и чистящие средства - 0,8%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 0,8%, дизельное топливо - на 0,4%.
 
Услуги воздушного пасажирского транспорта подорожали на 6,9%. Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 1,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,2%, общественного питания - на 1,1%, гостиниц - на 0,9%. 
 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на водоотведение снизились на 0,8%, холодную воду - на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 0,6%, отопление центральное, горячую воду - по 0,4%.

 

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Оперштаб по вопросам транспорта и логистики создан при МИИР РК

03.03.2022, 11:01 1921
Оперштаб по вопросам транспорта и логистики создан при МИИР РК
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В связи с обострением ситуации между странами Европейского Союза и Российской Федерацией и возникающими проблемами в области международных транспортных перевозок в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оперативный штаб создан для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом", - проинформировали в пресс-службе министерства.

 
В этой связи на базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.
 
По возникающим вопросам просят обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0800; +7 (7172) 98-35-35.
 
Штаб возглавил министр Каирбек Ускенбаев.

Напомним, погранслужба Беларуси обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков, застрявших на Украине.
 

Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель

03.03.2022, 09:57 2261
Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель
Фото: depositphotos
ЛОНДОН. 3 МАРТА - По итогам торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 8.48 времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 1,81% - до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% - до 113,70 доллара, информирует "Прайм".

Вчера, 2 марта, впервые с 30 июня 2014 года цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель.

Напомним, цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум. 
 

МИИР РК принимает меры для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам

03.03.2022, 08:59 3816
МИИР РК принимает меры для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией имеются проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие меры принимаются для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КТЖ" принимаются меры по решению возникающих вопросов, в том числе по трудностям при транспортировке грузов через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга", - сообщили в ведомстве

 
В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР РК прорабатывается возможность их переориентации на латвийские порты Риги и Венстпилса. По данному вопросу планируется проведение совещания с министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов.
 
Также в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложено использование маршрута через казахстанские порты Актау и Курык и далее по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
 
Сообщается, что на сегодняшний день в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык - Баку.
 
Наряду с этим в целях обеспечения бесперебойного функционирования ТМТМ Мининдустрии и инфраструктурного развития РК запланирована встреча в Баку с компетентными органами и транспортными организациями Азербайжана, Грузии и Турции.
 
В Москве АО "НК "КТЖ" проводятся переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов.
 
По данным МИИР, открыта горячая линия по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО "НК "КТЖ", в том числе: 
 
- в части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т. д.). Ответственный от ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - С. Абжалеев, телефон: 60-31-33;
 
- консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью от АО "НК "КТЖ" (Г. Хайрулина, телефон: 60-30-19).

 

Впервые с 30 июня 2014 года цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

02.03.2022, 20:01 12846
МОСКВА. 2 МАРТА - Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По состоянию на 19.11 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара, сообщает РИА Новости.
 
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
 
Напомним, цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
 

Высший совет по реформам рассмотрит вопрос о разработке плана антикризисных действий

02.03.2022, 18:45 14306
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева 3 марта состоится заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
 

Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС

02.03.2022, 18:28 14976
Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В связи с введением пакета санкций против РФ и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию России на рынки стран ЕС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
 
В настоящее время Министерством торговли и интеграции РК проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.
 

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

02.03.2022, 16:03 18186
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и достигли 2226 долларов. Это на 59,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара), сообщает РИА Новости.
 
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
 
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению аналитиков, из-за "военной премии" газовые цены могут еще не раз побить рекорды.
 

Минпромторг РФ выступает за расширение сотрудничества с Казахстаном

02.03.2022, 11:40 19981
МОСКВА. 2 МАРТА - Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости активизации и расширения сотрудничества с Казахстаном, сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи министра с вице-премьером - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Денис Мантуров отметил, что необходимо активизировать взаимодействие по ключевым проектам промкооперации между странами, а также уделять особое внимание поиску новых взаимовыгодных и перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях промышленности", - говорится в сообщении.

 
Мантуров и Султанов обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также ключевые двусторонние инициативы в приоритетных отраслях промышленности, отмечает Минпромторг. 
 

Стороны обсудили сотрудничество в приоритетных отраслях промышленности - авиастроение, электротехника, лесопереработка и др.", - говорится в сообщении.

 
По данным ТАСС, Россия в прошлом году вновь стала главным торговым партнером Казахстана: товарооборот увеличился на 34,1% - до 25,6 млрд долларов. Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,5% - до 18,4 млрд долларов, поставки из Казахстана в Россию выросли на 41,3% - до 7,1 млрд долларов. Важнейшими статьями российского экспорта в Казахстан стали технологичные товары - машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности.
 

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