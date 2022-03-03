Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%

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НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на продовольственные товары в феврале повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Повышение цен отмечено на овощи свежие - на 6,6%, картофель - на 4,1%, муку - на 2,1%, крупы - на 1,9%, макаронные изделия - на 1,8%, хлеб - на 1,7%, сахар-песок - на 1,5%, мясо птицы - на 1,2%, молоко пастеризованное - на 1,1%, кисломолочные продукты - на 1%, сухофрукты и орехи - на 0,9%, фрукты свежие, булочные и мучные изделия - по 0,8%. Прохладительные напитки подорожали на 1,5%, табачные изделия - на 1%, алкогольные напитки - на 0,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 2,4%.

Кроме того, прирост цен на бытовые приборы составил 1,5%, автомобили, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования - по 1,2%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, строительные материалы - по 0,9%, моющие и чистящие средства - 0,8%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 0,8%, дизельное топливо - на 0,4%.

Услуги воздушного пасажирского транспорта подорожали на 6,9%. Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 1,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,2%, общественного питания - на 1,1%, гостиниц - на 0,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на водоотведение снизились на 0,8%, холодную воду - на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 0,6%, отопление центральное, горячую воду - по 0,4%.



