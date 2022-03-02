В правительстве рассмотрели вопрос влияния украинского конфликта на экономику Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Правительство Республики Казахстан и Нациноальный банк приступили к реализации плана совместных действий на фоне обострения внешнеполитической ситуации. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План включает в себя меры по сдерживанию инфляции, сохранению стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства", - сказал Смаилов.

Для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка правительство совместно с Национальным банком РК реализует программу защиты тенговых вкладов. В рамках защиты тенговых депозитов предусмотрено начисление премий по депозитам.

Также принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

По программе "Дорожная карта бизнеса-2025" будет увеличено финансирование, в том числе субсидирование и гарантирование кредитов.

Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. В приоритетных отраслях будут пересмотрены регуляторные акты госорганов. Эта работа по ревизии требований будет продолжена.

В текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", Комплексного плана развития регионов и других программ из республиканского бюджета будут выделены средства.

В ходе заседания правительства также затронут вопрос поддержки и развития отечественного индустриально-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе правительства.

Для развития отечественной промышленности особое значение имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики и реализации инвестиционных проектов. При этом предприятия, получившие поддержку от государства, обязуются повысить заработную плату работникам", - сказал глава кабмина.

В рамках повышения эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования. Дополнительно будут созданы условия для развития сельскохозяйственной кооперации и семейных хозяйств путем введения в оборот сельскохозяйственных земель.

Приоритетную поддержку от государства получат проекты, направленные в первую очередь на повышение производительности и переработку сельскохозяйственной продукции. Эти и другие меры будут приняты правительством в текущем году. Для их реализации правительство приложит все усилия. Наша главная задача - обеспечение благополучия граждан страны", - заключил Смаилов.



