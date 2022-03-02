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Как повлияет на платежный рынок Казахстана блокирование доступа российских банков к SWIFT

01.03.2022, 09:30 28591
Как повлияет на платежный рынок Казахстана блокирование доступа российских банков к SWIFT
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на заседании правительства проинформировал, как повлияет на платежный рынок страны блокирование доступа российских банков к SWIFT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
Он отметил, что для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов. 
 

Национальный банк в режиме реального времени отслеживает развитие событий и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. 26 и 27 февраля США и странами Европы было объявлено о новом пакете беспрецедентных ограничительных мер в отношении финансового сектора России путем отключения отдельных российских банков от системы SWIFT и заморозки активов Центрального банка России. Национальный банк для минимизации влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана приступил к реализации следующего этапа антикризисных мер", - сказал он. 

 
В частности, вчера на фоне высокой неопределенности на внешних рынках с целью предупредить влияние возросшей волатильности российского рубля Национальный банк принял решение о проведении торгов по валютной паре тенге - доллар США в режиме франкфуртского аукциона. При этом во избежание чрезмерной волатильности открытие торгов парой тенге - доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального банка России.
 
По итогам торгов курс тенге сложился на уровне 495 тенге тенге за доллар США. Объем торгов составил $159,5 млн. С учетом возросшей волатильности Национальный банк провел валютные интервенции в размере $98,1 млн, или 61,5% от объема торгов.
 

Национальный банк внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности", - отметил глава Нацбанка.

 
По его словам, Национальный банк располагает всеми необходимыми инструментами и использует их разумным способом. Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили $87,7 млрд (рост с начала месяца на $346 млн), в том числе активы Национального фонда - $54,0 млрд, золотовалютные резервы - $33,7 млрд. 
 

Национальный банк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразованию и исключая таргетиров", - добавил председатель Нацбанка.

 
Напомним, 24 февраля Национальный банк принял внеочередное решение по повышению базовой ставки до 13,5%. Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции, а также на сохранность тенговых активов. 
 
Также была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. Были повышены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. 
 
Национальный банк провел валютные интервенции за прошлую неделю на $176 млн. 
 

новости по теме

Впервые с 30 июня 2014 года цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

02.03.2022, 20:01 351
МОСКВА. 2 МАРТА - Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По состоянию на 19.11 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара, сообщает РИА Новости.
 
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
 
Напомним, цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
 

Высший совет по реформам рассмотрит вопрос о разработке плана антикризисных действий

02.03.2022, 18:45 1661
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева 3 марта состоится заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
 

Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС

02.03.2022, 18:28 2386
Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В связи с введением пакета санкций против РФ и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию России на рынки стран ЕС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
 
В настоящее время Министерством торговли и интеграции РК проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.
 

Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%

02.03.2022, 16:23 4571
Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,8%, с начала года - 1,5%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в феврале повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
Повышение цен отмечено на овощи свежие - на 6,6%, картофель - на 4,1%, муку - на 2,1%, крупы - на 1,9%, макаронные изделия - на 1,8%, хлеб - на 1,7%, сахар-песок - на 1,5%, мясо птицы - на 1,2%, молоко пастеризованное - на 1,1%, кисломолочные продукты - на 1%, сухофрукты и орехи - на 0,9%, фрукты свежие, булочные и мучные изделия - по 0,8%. Прохладительные напитки подорожали на 1,5%, табачные изделия - на 1%, алкогольные напитки - на 0,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 2,4%.
 
Кроме того, прирост цен на бытовые приборы составил 1,5%, автомобили, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования - по 1,2%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, строительные материалы - по 0,9%, моющие и чистящие средства - 0,8%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 0,8%, дизельное топливо - на 0,4%.
 
Услуги воздушного пасажирского транспорта подорожали на 6,9%. Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 1,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,2%, общественного питания - на 1,1%, гостиниц - на 0,9%. 
 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на водоотведение снизились на 0,8%, холодную воду - на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 0,6%, отопление центральное, горячую воду - по 0,4%.

 

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

02.03.2022, 16:03 4971
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и достигли 2226 долларов. Это на 59,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара), сообщает РИА Новости.
 
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
 
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению аналитиков, из-за "военной премии" газовые цены могут еще не раз побить рекорды.
 

Минпромторг РФ выступает за расширение сотрудничества с Казахстаном

02.03.2022, 11:40 8106
МОСКВА. 2 МАРТА - Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости активизации и расширения сотрудничества с Казахстаном, сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи министра с вице-премьером - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Денис Мантуров отметил, что необходимо активизировать взаимодействие по ключевым проектам промкооперации между странами, а также уделять особое внимание поиску новых взаимовыгодных и перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях промышленности", - говорится в сообщении.

 
Мантуров и Султанов обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также ключевые двусторонние инициативы в приоритетных отраслях промышленности, отмечает Минпромторг. 
 

Стороны обсудили сотрудничество в приоритетных отраслях промышленности - авиастроение, электротехника, лесопереработка и др.", - говорится в сообщении.

 
По данным ТАСС, Россия в прошлом году вновь стала главным торговым партнером Казахстана: товарооборот увеличился на 34,1% - до 25,6 млрд долларов. Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,5% - до 18,4 млрд долларов, поставки из Казахстана в Россию выросли на 41,3% - до 7,1 млрд долларов. Важнейшими статьями российского экспорта в Казахстан стали технологичные товары - машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности.
 

Прибыль НК "Казахстан инжиниринг" выросла в 4 раза

01.03.2022, 16:09 23546
Прибыль НК "Казахстан инжиниринг" выросла в 4 раза
Фото: www.ke.kz

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Чистая прибыль главного оборонного холдинга страны АО "НК "Казахстан инжиниринг" за 2021 год выросла в 4 раза и составила 1,65 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы холдинга, это новый рекорд.

"После 5 лет убыточной деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" с 2020 года стало получать положительные финансовые результаты, выйдя из преддефолтного состояния. Согласно оценочным данным доходы от реализации за 2021 год составили порядка 101,2 млрд тенге, на 1,3% больше, чем в предыдущем году, а размер чистой прибыли вырос в 4 раза. При этом нацкомпания впервые за 5 лет выплатила дивиденды по простым акциям в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, перевыполнение плановых показателей достигнуто дочерними предприятиями в Семее, Уральске, Алматы и Нур-Султане. Это АО "Завод им. С.М. Кирова", АО "Зенит", АО "Семей инжиниринг", АО "МЗК", ТОО "R&D центр КИ". Заводы выпускают продукцию военного и двойного назначения, а также гражданского направления.

Ранее холдинг взял курс на диверсификацию гражданского производства и развитие перспективных направлений. К примеру, в АО "ЗиК" стартует производство трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) для МЧС РК, а также робототехнических средств для пожаротушения и грузовой машины для пожаротушения типа АЦ-5.

"Опытный образец пожарного робота ZIK-РПА-01 прошел заводские и стендовые испытания. Ерейментауский "811 Авторемонтный завод КИ" определен победителем конкурса на поставку в 2022 году плавучей насосной станции для межбассейновой переброски воды из Урала в реку Большой Узень", - подчеркнули в холдинге.

Кроме того, АО "НК "Казахстан инжиниринг" ведет активную работу над проектами в сфере оборонной индустрии. Это производство автоматов Калашникова типа АК-12 и АК-15 на базе АО "Тыныс", организация серийного производства беспилотных летательных аппаратов для проведения учений ПВО ВС РК (мишеней), модернизация бронетанковой техники на базе АО "Семей инжиниринг" и ряд других проектов.

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Экспортерам сырья предоставят новые налоговые привилегии

01.03.2022, 15:36 24426
Экспортерам сырья предоставят новые налоговые привилегии
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Экспортерам сырья в Казахстане предоставят новые налоговые привилегии при конвертации не менее 50% валютной выручки в национальную валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется упростить возврат превышения налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья. Такие привилегии смогут получить экспортеры, конвертировавшие в национальную валюту не менее половины валютной выручки, поступившей от экспорта сырья", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

 
По информации ведомства, в настоящее время разрабатывается проект постановления правительства об утверждении перечня субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период. В статью 434 Налогового кодекса внесена поправка в части упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость для субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию. 
 
При соответствии условиям пункта 2 статьи 429 Налогового кодекса экспортеры могут вернуть без проведения налоговой проверки сумму в размере не более 80% от суммы превышения налога на добавленную стоимость в течение 15 рабочих дней. 
 

Целью реализации является предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте", - пояснили в пресс-службе.

 

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