Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - На 1 февраля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 трлн тенге, сообщили в фонде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ЕНПФ, основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 367,8 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,7 млрд тенге.

За первый месяц 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли почти на 30% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 февраля 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 114,9 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 26,1 млрд тенге. Из общего объёма взносов 93,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 107,2 млрд тенге (рост 29%), по ОППВ поступило 7,6 млрд тенге (рост 28%), 72 млн тенге было перечислено по ДПВ (рост 149%). При этом, чистый инвестиционный доход за месяц составил 10,6 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 865 718 единиц. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ, 550 405 единиц, количество счетов за счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 63 471 единица.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 113,2 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение - 97,0 млрд тенге. Выплаты по возрасту - 6,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 3,8 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 3,5 млрд тенге, переводы в страховые организации составили - 1,6 млрд тенге, выплаты на погребение - 0,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 0,2 млрд тенге.

Как отметили в фонде, сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 200 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 548 741 тенге.