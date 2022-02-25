Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму $104 млн

Фото: pexels.com
По состоянию на 13.00 часов 24 февраля 2022 года Национальный банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму $104 млн. За эту неделю валютные интервенции составили $137 млн", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что дополнительно будет сообщено о мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы правительством Республики Казахстан совместно с Национальным банком.
Национальный банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности. Очередное решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Нацбанк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Нацбанка и правительства РК. С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,5%.
Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают уже по 472 тенге.