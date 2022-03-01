По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 495 тенге. Напомним, официальный курс доллара на 26-28 февраля составляет 467,09 тенге.
Курс тенге продолжает падать
28.02.2022, 16:06 9231
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Утверждены максимальные ставки по тегновым девозитам на апрель
01.03.2022, 09:37 856
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на уровне мартовских значений, сообщили в пресс-службе фонда.
В ЕНПФ рассказали, в какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев
28.02.2022, 18:53 6766
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 февраля, составил 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 096,03 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,7 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба фонда, на 1 февраля в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 106,21млрд тенге (38,99% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах - 3,4% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 257,71млрд тенге. Их доля в портфеле составила 17,24%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,6% годовых;
- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 676,01млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 949,57 млрд тенге (7,25%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте - 68,17%, в долларах - 31,77%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.
В результате снижения рынка акций и роста доходностей на облигации как на внешних, так и на внутреннем рынках, произошедших на фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФРС, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 12,13 млрд. тенге. По состоянию на 1 февраля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с февраля 2021 года по январь 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,73% при инфляции в размере 8,50%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,23%.
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "JusanInvest", составили 3,48 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (36,73% портфеля), паи ExchangeTradedFunds (ETF) (27,83%), ГЦБ Министерства финансов РК (24,75%), активы в денежных средствах на инвестиционных счетах (10,69%). 66,88% портфеля представлено в тенге, 33,12% - в долларах.
В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с момента передачи в доверительное управление составила 7,36%.
Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов
28.02.2022, 17:16 8221
Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности, сообщили в пресс-службе финрегулятора.
По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 159,5 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов, доля участия НБРК составила 61,5%.
В Казахстане обменники приостановили операции с валютой.
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар.
Сбербанк окажет необходимую поддержку дочерним банкам в Беларуси и Казахстане
28.02.2022, 14:54 10546
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - Российский Сбербанк открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Беларуси и Казахстане и окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане (ДБ АО "Сбербанк" и Сбер Банк) продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами", - сообщили в пресс-службе банка.
По ее информации, оба банка предоставляют все необходимые услуги как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях. Все средства клиентов доступны в полном объёме.
Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что западные страны ввели ряд санкций против России, включая закрытие воздушного пространства над всей территорией Евросоюза для российских самолетов, ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, отключение нескольких российских банков от системы межбанковских платежей и др.
В Казахстане обменники приостановили операции с валютой
28.02.2022, 10:46 14071
Фото: Depositphotos
Согласно данным, опубликованным на сайте kurs.kz, в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана обменные пункты приостановили операции с иностранной валютой.
По мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15.00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов", - сообщили в Нацбанке РК.
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар
28.02.2022, 09:35 16186
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк РК совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США, говорится в совместном заявлении Нацбанка и биржи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, сообщается, что 28 февраля торги откроются в 15.00 по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона.
Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны. Вместе с тем по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15.00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов", - отметили в Нацбанке.
Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге - доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.
Необдуманные действия в текущих условиях могут привести к убыткам - АРРФР
25.02.2022, 17:50 25676
Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. Достаточность капитала банков практически в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.
Высоколиквидные активы составили порядка 11,6 трлн тенге или 31,3% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза.
Банки второго уровня соблюдают установленные лимиты валютной позиции.
Текущая волатильность валютных курсов не повлияет на финансовую стабильность банковского сектора", - отметили в АРРФР.
Также банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.
В агентстве подчеркнули, что риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".
Агентство призывает не поддаваться слухам в информационном поле, а также взвешенно подходить к инвестиционным решениям. Текущая повышенная волатильность на фондовых рынках обусловлена внешними факторами и может носить спекулятивный характер. Агентство просит потребителей финансовых услуг проявлять осмотрительность в целях сохранения своих сбережений.
В АРРФР подчеркнули, что необдуманные действия в текущих условиях могут привести к финансовым убыткам.
Агентство внимательно отслеживает возможное влияние на финансовый рынок Казахстана иностранных санкций, вводимых в отношении России и российских компаний из-за ситуации в Украине, в частности, на дочерние банки в Казахстане российских банков.
В отношении АО "ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) введенный сегодня ночью санкционный пакет США не затрагивает операционную деятельность банка. Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций, но эти ограничения, по сути, не касаются непубличной компании. Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы функционируют в стандартном режиме", - сообщили в агентстве.
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день клиентам физическим и юридическим лицам ДБ АО "Сбербанк" также доступны их средства и сервисы в полном объёме.
Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте проводятся без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем осуществляются в полной мере. Обмен валюты Банком не приостанавливается", - добавили в АРРФР.
Введенные санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Банк обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения непрерывной работы в сложившихся условиях.
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг. Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, банкоматах банка, в том числе других банков второго уровня, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать для проведения банковских операций в национальной валюте на территории Казахстана. Банк также не ограничивает кредитование населения и юридических лиц.
В настоящий момент дочерние банки российских банков имеют показатели капитализации и ликвидности, существенно превышающие минимальные требования уполномоченного органа, располагают стабильной базой долгосрочного фондирования, обеспечивая возвратность средств кредиторам. Банки также являются участниками системы гарантирования вкладов физических лиц.
Агентство продолжает внимательно следить за развитием событий и совместно с Национальным банком будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения стабильности финансовой системы страны и защиты депозиторов.
КФГД повышает максимальные ставки по тенговым депозитам на февраль и март
25.02.2022, 12:34 27021
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года; сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года", - сообщили в пресс-службе КФГД.
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Март
Февраль
Март
Несрочные депозиты
13,0▲
13,0▲
13,0▲
13,0▲
Срочные депозиты
3 месяца
13,5▲
13,5▲
13,0▲
13,0▲
6 месяцев
13,5▲
13,5▲
13,0▲
13,0▲
12 месяцев
13,5▲
13,5▲
13,0▲
13,0▲
24 месяца
9,4
9,4
9,2
9,2
Сберегательные депозиты
3 месяца
14,0▲
14,0▲
13,5▲
13,5▲
6 месяцев
14,0▲
14,0▲
13,5▲
13,5▲
12 месяцев
14,9
14,9▲
13,7
13,7▲
24 месяца
12,2
12,2
11,4
11,4
По данным фонда, изменения введены в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.
24 февраля Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%.
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