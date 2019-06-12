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Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в мае составила 0,6%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

По словам главы финрегулятора, месячная инфляция в мае текущего года составила 0,6%. Инфляция в годовом выражении - 5,3%. Согласно прогнозам Нацбанка, инфляция сохранится в пределах уточненного целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы. Обменный курс тенге сохранился на уровне конца 2018 года.

Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что в январе - мае 2019 года сохранена положительная динамика ВВП - рост составил 4%.

Динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП. Рост ускорился до 7,8% против 6,7% за 4 месяца текущего года. В полтора раза выросли инвестиции в сельском хозяйстве и строительстве. В промышленности инвестиции выросли на 17,5%", - сказал глава МНЭ.

Промышленное производство в январе - мае увеличилось на 2%. Ускорение демонстрирует строительство - за пять месяцев рост достиг 8,8%. Увеличились работы по строительству промышленных объектов, автомобильных дорог, газопроводов, а также строительно-монтажные работы на крупных заводах.

Устойчивый рост наблюдается в сельском хозяйстве. Объем производства увеличился на 3,7%.

Ускорение отмечается и в сфере услуг. За отчетный период данная сфера возросла на 4,7% против 4,2% в январе - апреле. Во всех отраслях данного сектора наблюдается ускорение динамики. В сегменте услуг наибольший рост показывает торговля. Объем продаж за 5 месяцев возрос на 7,5%. Это в основном связано с увеличением продаж автотранспортных средств, автозапчастей, нефтепродуктов. В транспортной сфере зафиксировано ускорение до 5,3%, пишет primeminister.kz





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