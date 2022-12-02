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Инфляция в Казахстане в ноябре составила 1,4%, с начала года - 18,9%

01.12.2022, 13:34 26161
Инфляция в Казахстане в ноябре составила 1,4%, с начала года - 18,9%
В годовом выражении инфляция составила 19,6%
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре месячная инфляция по сравнению с октябрем снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%. С начал года инфляция составила 18,9%, в годовом выражении - 19,6%.

По сравнению с октябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные - на 1,6% и платные услуги - на 0,8%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.


Среди продовольственных товаров огурцы подорожали на 41,5%, помидоры - на 26,1%, яйца -на 6,7%, лук репчатый - на 5,9%, рис - на 3,5%, сметана - на 3,4%, фрукты свежие - на 3%, сельдь соленая - на 2,7%, кефир - на 2,5%, молоко питьевое - на 2,4%, кондитерские изделия - на 1,6%, сыр и творог - на 1,5%. Морковь подешевела на 2,9%, сахар-песок - на 1,9%.

Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года составил 1,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,9%, уголь каменный - на 2,6%, дрова - на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования - на 2,8%,одежду и обувь, посуду, текстильные изделия - по 1,6%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,8%. Повышение цен отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань - на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий - по 1,7%, гостиниц - на 1%.

Инфляция в ноябре 2022 года в годовом исчислении составила 19,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 24,1%, непродовольственные товары - на 18,6%, платные услуги - на 14,1%.
 

новости по теме

В Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты

02.12.2022, 12:28 3081
В Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты
Общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней, сообщает Комитет государственных доходов Республики Казахстан.

По данным ведомства, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.

Количество лиц, которые не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, составляет 365 тысяч человек, сумма просрочки - 504 млрд тенге (или 27% от общего количества проблемных заемщиков).

Ранее в Минфине представили проект закона о банкротстве физических лиц. Поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.
 

Установлены размеры МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2023 год

02.12.2022, 10:26 6736
Установлены размеры МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2023 год
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", подписанном президентом страны, установлены размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии, величина прожиточного минимума и другие базовые показатели.

Законом предусмотрено установление с 1 января 2023 года величин:

  • минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;

  • минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;

  • минимального размера пенсии - 53 076 тенге;

  • месячного расчетного показателя - 3450 тенге;

  • прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 1 декабря подписал закон о госбюджете на 2023-2025 годы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести новую методику определения МЗП.
 

В Казахстане понизились цены на аренду жилья

02.12.2022, 09:26 7651
В Казахстане понизились цены на аренду жилья
Однако цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья. Аренда жилья с 24 ноября по 1 декабря подешевела еще на 2%.

По данным портала Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.

Максимальное снижение произошло:

  • в Уральске: -6,2 %, до 2708 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Костанае: -4,7 %, до 3174 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Петропавловске: -4,7 %, до 2600 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Алматы: -3,1 %, до 6250 тенге за 1 квадратный метр;
  • в Астане: -2,5 %, до 4062 тенге за 1 квадратный метр.


На 1 декабря цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).

Наибольший разрыв остается в Костанае (+24,6%), Павлодаре (+16,9%), Алматы (+16,1%), Астане (+11,7%).

В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрем составляет не более 5%.

Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28,8%.


Как сообщалось ранее, в Казахстане большая часть рынка арендного жилья находится "в тени". Создана рабочая группа между МВД и Комитетом госдоходов Минфина РК по совместному действию для решения этого вопроса.  
 

В "Казахмысе" назначен новый председатель правления

01.12.2022, 16:57 21496
В "Казахмысе" назначен новый председатель правления
Фото: Казахмыс
Нурахмет Нуриев сменил на этом посту Эдуарда Огая, который руководил компанией с 2006 года
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" председателем правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который руководил компанией с 2006 года, сообщает пресс-служба компании kazakhmys_official.

Представляя своего преемника, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе в связи с созданием новой области Улытау.

Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович, хоть и молодой специалист, но опыта ему хватает, и он покажет лучший результат, чем показывали мы", - подчеркнул Огай.


Нурахмет Нуриев родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 годы Нурахмет Нуриев работал финансовым аналитиком в Hamble Group.

С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодаре и Атырау.

В 2015-2019 годах был финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум».

С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в корпорации "Казахмыс" начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация Казахмыс». В июне 2021 года назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».
 

Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн

01.12.2022, 15:40 23126
Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн
Фото: cpc-online.ru
Акционеры рассмотрели ход реализации программы устранения узких мест трубопроводной системы КТК
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор КТК Николай Горбань представил доклад о состоянии хозяйственной деятельности консорциума, включая вопросы промышленной, экологической безопасности и охраны труда, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Отмечается, что отгрузка нефти на морском терминале КТК на 15 ноября достигла 49,8 млн тонн

Акционеры рассмотрели ход реализации программы устранения узких мест трубопроводной системы КТК (…) После ее завершения пропускная способность нефтепровода Тенгиз - Новороссийск будет доведена до 72,5 млн тонн по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе.


Также были рассмотрены вопросы текущей работы морского терминала КТК в условиях проведенной замены танков плавучести на первом и втором выносных причальных устройствах терминала.

Ранее сообщалось, что на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.
 

"Лукойл" из-за эмбарго перенаправит нефть с Каспия в систему КТК - Reuters

01.12.2022, 15:36 23631
Решение было принято западными акционерами БТД
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Лукойл" намерена прекратить поставки нефти с каспийских месторождений по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан с декабря из-за эмбарго Европейского союза и перенаправить их в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Российская нефть уходит из Баку - Тбилиси - Джейхан, причина - санкции, БТД не пропускает российскую нефть", - информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.


Сообщается, что такое решение было принято западными акционерами БТД.

5 декабря должно вступить в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти, экспорт нефти из КТК не подпадает под действие эмбарго.

Лукойл" поставляет нефть в систему Баку - Тбилиси - Джейхан со своих месторождений на Каспии.

 

В ноябре тенге ослаб на 0,14%

01.12.2022, 10:24 29116
В ноябре тенге ослаб на 0,14%
В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге ослаб на 0,14%, до 468,90 тенге за доллар США, сообщает Национальный банк Республики Казахстан.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 121 до 132 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США. Несмотря на снижение цены на нефть, валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, преимущественно за счет фактора "квартальной налоговой недели", - говорится в сообщении Нацбанка.


Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 500 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за ноябрь составили 70 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 2,4% от общего объема торгов и не более 10 млн долларов США в день.

При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок", - пояснили эксперты.


Отмечается, что в ноябре НБ не проводил валютные интервенции, а также не проводил операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Напомним, в октябре тенге укрепился на 1,7%.
 

Владимир Яблонский назначен и.о. гендиректора "АрселорМиттал Темиртау"

30.11.2022, 20:39 36886
Виктор Гафиулов назначен и.о. главного исполнительного директора горнорудного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"
Темиртау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющим обязанности генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) назначен Владимир Яблонский.

Мы с Джелсоном Батистой сосредоточимся на реализации рекомендаций отчета в качестве советников вице-президента "АрселорМиттал", генерального директора "АрселорМиттал" СНГ Виджая Гояла. В целях обеспечения непрерывности деятельности компании господин Яблонский Владимир Иванович назначен исполняющим обязанности генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау", а Гафиулов Виктор Викторович - исполняющим обязанности главного исполнительного директора горнорудного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" с немедленным вступлением их в должности", - написал на официальной странице компании в Instagram ранее занимавший должность гендиректора Биджу Наир.


Он добавил, то Яблонский и Гафиулов обладают глубокими знаниями и многолетним опытом работы в Темиртау.

29 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром.

23 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин назвал причину аварии на шахте Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни пяти человек.
 

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