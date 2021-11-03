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Инфляция в Казахстане в октябре составила 0,7%, с начала года - 7%

02.11.2021, 13:01 31186
Инфляция в Казахстане в октябре составила 0,7%, с начала года - 7%
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Инфляция в Казахстане в октябре 2021 года составила 0,7%, с начала года - 7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные - на 1%, платные услуги - на 0,5%.
 
 
Кроме того, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 2,1%.
 
В горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 4,1%, уголь - на 0,8%, на металлические руды - снижение на 1,9%.
 
В обрабатывающей цены стали выше на алюминий на 8,6%, ферросплавы - на 5%, цинк - на 2,2%, на прокат черных металлов - ниже на 7,1%, свинец - на 5,5%, благородные металлы - на 3,2%, медь - на 0,3%. Из нефтепродуктов пропан и бутан сжиженные подорожали на 7,4%, топливо дизельное - на 3,9%, бензин - на 2,2%, мазут - на 1,2%.
 
Из продуктов питания у производителей цены повысились на муку пшеничную на 8,7%, мясо скота - на 2,2%, муку ржаную - на 1,7%, хлеб - на 1,6%, крупы - на 1,4%, макаронные изделия - на 1,2%, сахар - на 1%, мясо птицы и молочные продукты - по 0,7%, на чай - снизились на 2,1%.
 
В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды на 0,9%, услуги по снабжению паром и водой горячей - на 0,2%.
 

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"Тенгизшевройл" за три квартала этого года добыл 18,9 млн тонн нефти

03.11.2021, 16:14 1297
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - ТОО "Тенгизшевройл" за девять месяцев 2021 года снизил добычу нефти более чем на 6% до 18,9 млн тонн (151 млн баррелей), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в компании, за январь-сентябрь 2021 года ТШО реализовал более 1,07 млн тонн сжиженного газа, 5,1 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,9 млн тонн серы. 
 
По данным компании, показатель утилизации газа ТШО на III квартал 2021 года составил 98,8%, общий показатель повторного использования воды в ТШО в III квартале 2021 года составил 46%. Кроме того, ТШО передает более 35 видов отходов на переработку, доля переработанных отходов по состоянию на конец III квартала 2021 года составила 49%.

Также, как отметили в ТШО, в 2021 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик" составил 30 млн долларов, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Кроме того, в этом году ТШО выделил более 1,6 млн долларов на улучшение качества здравоохранения, образования, а также развитие социального предпринимательства в Атырауской области и селе Боранкул (Мангистауская область) в рамках программы социальных инвестиций.
 

С начала пандемии ТШО выделил около 18,3 млн долларов (около 7,7 млрд тенге) на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и закуп медицинского оборудования и принадлежностей в Атырауской области", - уточнили в компании. 

 
Кроме того, по информации ТШО, проект будущего расширения увеличит объемы производства сырой нефти примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем производства составит порядка 39 млн тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки.
 
В свою очередь проект управления устьевым давлением обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий. 
 

С начала реализации обоих проектов ТШО потратил более 12,6 млрд долларов на закуп казахстанских товаров, работ и услуг. В настоящее время проект завершен на 86%, все добывающие скважины пробурены и освоены, материалы и оборудование находятся на площадке, работы по обратной сборке модулей и соединение всех модулей системы энергоресурсов завершены", - заключили в компании.

 
Как сообщалось ранее, в ходе обсуждения премьер-министра РК Аскара Мамина и президента по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" (Chevron) Найджела Хирна перспектив взаимодействия в сфере нефтедобычи, стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год. 
 
Напомним также, что в апреле этого года на одном из производственных объектов на месторождении Тенгиз произошел кратковременный выброс вредных веществ, который привел к частичному сокращению производства, В результате чего весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности.
 
Также в октябре этого года Министерством энергетики РК были проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа в первую очередь на газораспределительные установки и котельные, и только после этого - на автозаправочные станции. 
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. ТОО "Тенгизшевройл" было сформировано в апреле 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон".
 
В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "КазМунайГаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и СП "ЛукАрко" - 5%.
 

В Казахстане подорожал бензин

03.11.2021, 14:51 8263
В Казахстане подорожал бензин
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Казахстане к ноябрю вслед за дизелем подорожал и бензин. Средняя цена АИ-92 поднялась до 178 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на АИ-92 держались в пределах 168-175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть "Газпрома". Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина. Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды - сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге", - сообщает kolesa.kz.

 
Издание отмечает, что нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен. Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС, как одна, подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia.
 

На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр. Единственным исключением является "Газпром", где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге", - говорится в материале.

 
 

На 19% выросли расходы казахстанцев за год

03.11.2021, 13:11 15337
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На 19% выросли расходы казахстанцев за год. При этом затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - сразу на 35%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во втором квартале текущего года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тысячи тенге на человека - сразу на 18,5% больше, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.

 
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тысячи тенге, плюс 4,8% за год.
 
Как сообщает finprom.kz, в региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тысячи тенге на душу населения, годовой рост - на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тысячи тенге, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тысячи тенге, плюс 30%) области.
 
Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тысячи тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
 
Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший - в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тысячи тенге на душу населения).
 

Основную часть затрат - 92,7% составляли потребительские расходы населения: 183,2 тысячи тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе 105,6 тысячи тенге составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тысячи тенге - на непродовольственные товары, 32,4 тысячи тенге - на платные услуги", - отметили в finprom.kz.

 
 

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