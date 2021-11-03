Инфляция в Казахстане в октябре составила 0,7%, с начала года - 7%

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Инфляция в Казахстане в октябре 2021 года составила 0,7%, с начала года - 7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные - на 1%, платные услуги - на 0,5%.

Кроме того, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 2,1%.

В горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 4,1%, уголь - на 0,8%, на металлические руды - снижение на 1,9%.

В обрабатывающей цены стали выше на алюминий на 8,6%, ферросплавы - на 5%, цинк - на 2,2%, на прокат черных металлов - ниже на 7,1%, свинец - на 5,5%, благородные металлы - на 3,2%, медь - на 0,3%. Из нефтепродуктов пропан и бутан сжиженные подорожали на 7,4%, топливо дизельное - на 3,9%, бензин - на 2,2%, мазут - на 1,2%.

Из продуктов питания у производителей цены повысились на муку пшеничную на 8,7%, мясо скота - на 2,2%, муку ржаную - на 1,7%, хлеб - на 1,6%, крупы - на 1,4%, макаронные изделия - на 1,2%, сахар - на 1%, мясо птицы и молочные продукты - по 0,7%, на чай - снизились на 2,1%.

В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды на 0,9%, услуги по снабжению паром и водой горячей - на 0,2%.