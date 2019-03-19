Иранская компания запустила авиарейс Тегеран - Алматы - Тегеран

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся первый рейс Тегеран - Алматы - Тегеран иранской авиакомпании Mahan Air, передает Kazakhstan Today.

Регулярные прямые перелеты по маршруту Тегеран - Алматы - Тегеран будут выполняться на лайнерах Аirbus 310 по понедельникам, время в пути в одну сторону - около 3,5 часа. Впоследствии вероятно увеличение частоты рейсов до двух в неделю", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

По информации пресс-службы, ранее Mahan Air успешно аккредитовалась в качестве иностранного перевозчика в Казахстане и получила соответствующее свидетельство в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Прежде Алматы входил в географию полетов Mahan Air, но два года назад авиаперевозчик приостановил выполнение данного рейса.

Как отметили в аэропорту Алматы, возобновление авиасообщения между Ираном и Казахстаном будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами, прежде всего в туристической и бизнес сферах.

Mahan Air - крупнейшая иранская авиакомпания, основанная в 1991 году, базируется в Тегеранском Международном аэропорту Имам Хомейни. В 2001 году авиакомпания стала членом ИАТА. Выполняет регулярные и чартерные рейсы внутри страны и за рубеж, основные обслуживаемые направления - Ближний Восток, Европа, Дальний Восток.

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