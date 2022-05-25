Система Orphus

Из списка подлежащих приватизации компаний исключили "дочки" Казатомпрома

24.05.2022, 18:47 19051
Из списка подлежащих приватизации компаний исключили "дочки" Казатомпрома
Фото: Казатомпром
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Дочерние компании Казатомпрома исключили из списка компаний, подлежащих приватизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Включенный в проект постановления Правительства Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", размещенный для публичного обсуждения на портале электронного правительства (eGov), был скорректирован, и дочерние предприятия Компании были полностью исключены из списка", - сообщается на сайте Казатомпрома. 

 
Ранее в национальной компании опровергли информацию о приватизации некоторых активов.  
 

Опубликованная информация не соответствует действительности, а также установленным процессам раскрытия информации и корпоративного управления", - заявили в компании. 

 

новости по теме

Казахстанские авиакомпании смогут вносить пассажиров в черный список

25.05.2022, 17:38 3231
Казахстанские авиакомпании смогут вносить пассажиров в черный список
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Казахстанские авиакомпании смогут вносить в черный список граждан только по решению суда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая в среду в мажилисе по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта", министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.
 
Глава МИИР подчеркнул, что граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности. Перевозка таких пассажиров на воздушном судне будет ограничена на определенный законом период с учетом международного опыта и требований ИКАО.
 
По словам Каирбека Ускенбаева, за четыре месяца этого года выявлено свыше 600 правонарушений на борту самолета. В то время как в прошлом году - 869 фактов нарушения правил поведения. Самое часто встречаемое нарушение на борту самолета - это курение.
 

Минсельхоз: мы избежали весенней засухи

25.05.2022, 16:18 4556
Минсельхоз: мы избежали весенней засухи
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Представители Министерства сельского хозяйства РК на брифинге в СЦК рассказали о ходе проведения весенне-полевых работ 2022 года и о прогнозе по засухе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По засухе Казгидромет дает благоприятный прогноз на летний период. В период посевных работ мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, то есть накопление влаги есть", - сказал в ходе брифинга в СЦК директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

 
По его словам, фермеры провели агромероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась с зимнего периода. 
 

Единственным способом выйти на хорошую урожайность было так называемое закрытие влаги, агромероприятия. Фермеры, которые заботятся о хорошем урожае, эти мероприятия провели. И это дает уже сейчас прогнозы, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнера с гектара минимум. То есть та влага, которая была в зимний период, ее сохранили, и, соответственно, сейчас в период вегетации растения будут обеспечены достаточной влагой", - сказал Азат Султанов.

 
По данным Минсельхоза, общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 105 тысяч га больше показателя 2021 года. Существенно увеличена площадь кормовых культур - 3,6 млн га. Увеличены также площадь картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур.
 

Как ранее неоднократно сообщали СМИ, была проблема с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур. Ввиду того что по семенам аналогичный код ТН ВЭД, они также попали под запрет. Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров, и, как результат, правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета на вывоз семян и переводе их на разрешительный порядок", - сообщили представители МСХ.

 
Отмечается, что это позволило дополнительно завести более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и получить казахстанским аграриям законтрактованные партии семян зерновых культур тем самым усилив сортовой потенциал.
 
На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.
 
Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение порядка 670,2 тысячи тонн удобрений, что на 43,7 тысячи тонн больше прошлого года. 
 
При этом необходимо отметить, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге, в т.ч. дополнительно из республиканского бюджета выделено 11,6 млрд тенге. То есть 50% от стоимости приобретенных удобрений будет возмещено государством.
 

Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год

25.05.2022, 13:48 6726
Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до порядка 80 миллионов тонн нефти в год, сообщил на заседании совета директоров АО "КТК-Р" генеральный директор Николай Горбань, передает KSAZAKHSTAN TODAY.
 
Горбань выступил с докладом о состоянии хозяйственной деятельности компании, результатах в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, сообщили в пресс-службе консорциума.
 

Участники управляющих органов КТК заслушали доклад о проведенных ремонтных работах на ВПУ-3 и ВПУ-2, поврежденных в результате штормов. Особое внимание было уделено ситуации с поставками запасных частей к оборудованию зарубежного производства и пополнению складских аварийных запасов, а также текущим судебным разбирательствам КТК", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также был решен вопрос с выплатой дивидендов акционерам КТК за 2021 год. По согласованию с Центробанком РФ они будут выплачены не в рублях, а в иностранной валюте. 
 
В ходе заседания также были избраны составы совета директоров, ревизионной комиссии АО "КТК-Р" и утверждены аудиторские организации на 2022 финансовый год.
 

В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг

25.05.2022, 11:54 8246
В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг
Фото: Pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации министра национальной экономики Алибека Куантырова, в начале года была введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.
 

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ.

 
При этом, уточнил он, для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки - на уровне действующих.
 
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирования вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.
 

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров.

 
Также поправки предполагают поэтапное увеличение акцизов на сигареты и другие виды табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.
 
Куантыров также сообщил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%.
 
Наряду с увеличением налоговой нагрузки также предлагаются меры по стимулированию геологоразведки и открытию новых месторождений. 

Майнерам снова разрешили работать в Казахстане. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.    

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

Изменения произошли в составе совета директоров АО "КазТрансОйл"

24.05.2022, 20:40 16651
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В АО "КазТрансОйл" сообщили об изменении состава совета директоров компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл" от 19 мая досрочно прекращены полномочия члена совета директоров АО "КазТрансОйл" Данияра Берлибаева, членом совета директоров АО "КазТрансОйл" избран представитель АО "НК "КазМунайГаз" Марат Орманов, сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE).
 
В соответствии с этим решением Марат Орманов также избран председателем совета директоров АО "КазТрансОйл".
 
В настоящее время в состав совета директоров АО "КазТрансОйл" входят: Марат Орманов (председатель совета директоров АО "КазТрансОйл", представитель АО "НК "КазМунайГаз"), Марлен Оразбеков (представитель АО "НК "КазМунайГаз"), Талгат Курманбаев (генеральный директор (председатель правления) АО "КазТрансОйл"), Винишиус Агостини (независимый директор), Альберто Мартинес (независимый директор), Адриан Фрейсине (независимый директор).
 

Минсельхоз обещает выделить около 125 млрд тенге на субсидирование животноводства

24.05.2022, 17:51 20066
Минсельхоз обещает выделить около 125 млрд тенге на субсидирование животноводства
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министерство сельского хозяйства намерено в 2022 году направить порядка 124,6 млрд тенге на субсидирование животноводства. Это на 20% превышает уровень 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Средства будут направлены на субсидирование животноводства, растениеводства, инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, финансирование научных исследований, обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности", - отметили в Минсельхозе


В ведомстве подчеркнули, что животноводство в настоящее время составляет 45% всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой в Казахстане. 
 
В минувшем году на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции было направлено 121,7 млрд тенге. Субсидии получили 35 тысяч субъектов АПК, из них более 70% являются мелкими и средними хозяйствами.
 

Из общего объема субсидий 59,1 млрд тенге было направлено на развитие племенного животноводства, на приобретение отечественного племенного крупного рогатого скота - 15,9 млрд тенге, на приобретение зарубежного племенного крупного рогатого скота - 8,8 млрд тенге", - сообщили в МСХ.

 
За счет завоза племенного поголовья КРС зарубежной селекции на сегодняшний день доля племенного поголовья значительно увеличилась и составила 13% от общего поголовья КРС.
 

Также за счет мер государственной поддержки реализовано 53 инвестиционных проекта, из которых 35 молочно-товарных ферм, 7 птицефабрик", - подчеркнули в министерстве. 

 
Еще 62 проекта планируется ввести в эксплуатацию в этом году.
 

Куанышбек Есекеев возглавил наблюдательный совет МТС

24.05.2022, 17:23 20971
Куанышбек Есекеев возглавил наблюдательный совет МТС
Фото: facebook/Куанышбек Есекеев
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Председателем наблюдательного совета "Мобайл Телеком-Сервис" стал глава АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он будет курировать вопросы стратегического управления и развития оператора мобильной связи с брендами Tele2/Altel, сообщили в пресс-службе АО "Казахтелеком". 
 
В компании напомнили, что с 2019 года МТС находится под 100-процентным управлением "Казахтелекома".
 
Там также отметили, что 60% мобильного интернет-трафика страны проходят в сети Tele2/Altel.
 

Мы продолжим реализовывать большую программу по развитию инфраструктуры, в том числе в удаленных регионах, развивать направление Big Data и собственные IT-разработки. Все это позволит нам и дальше оставаться лучшей мобильной компанией страны, предоставляющей клиентам самые передовые и современные телекоммуникационные сервисы и услуги", - отметил Есекеев.

 
В компании напомнили, что МТС также активно развивает новые технологии и первым в стране запустил технологию VoLTE в январе 2021-го, менее чем за год подключив к ней более миллиона пользователей. Также первым в стране в сентябре 2021-го Tele2/Аltel запустил публичные тестовые зоны 5G в Алматы, предоставив бесплатный безлимитный трафик своим пользователям в данной технологии.
 

FlyArystan будет летать из Нур-Султана в Бишкек

24.05.2022, 15:55 21356
FlyArystan будет летать из Нур-Султана в Бишкек
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Бюджетный авиаперевозчик FlyArystan открывает продажу билетов по новому международному направлению Нур-Султан - Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еженедельные рейсы начнут выполняться с 23 июня по четвергам и понедельникам. Билеты стоимостью от 19 300 тенге доступны в мобильном приложении и на сайте авиакомпании. Длительность полета составит около двух часов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Ранее Fly Arystan открыла продажу билетов по новым внутренним направлениям из Нур-Султана в Актобе и Уральск. Помимо этого, FlyArystan совершает регулярные полеты из Нур-Султана в Кутаиси и предлагает удобные стыковочные рейсы в Стамбул, Самарканд, а с июня - в Ереван и Прагу.
 

Мы надеемся, что с появлением прямых беспосадочных рейсов жители Казахстана смогут чаще летать по бизнесу в Бишкек или на отдых на Иссык-Куль. Благодаря удобному времени вылета пассажиры лоукостера не потеряют световой день в Кыргызстане, в то же время им не нужно будет ехать в аэропорт ночью или очень рано", - сообщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов