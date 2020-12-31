Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - После получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Jysan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с условиями сделки собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером Jysan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора, сообщили в пресс-службе Jysan Bank.

В результате покупки общий объем активов двух банков, входящих в группу Jysan, составит порядка 3 трлн тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Совокупный размер высоколиквидных активов двух банков превысит 1,3 трлн тенге, что является одним из самых высоких показателей на рынке Казахстана.

Мы рады, что один из старейших казахстанских банков, АТФБанк, присоединился к группе Jysan. В настоящее время АТФБанк значительно повысил свою ликвидность, создал необходимый уровень провизий и является надежным финансовым институтом. Нашим следующим шагом будет разработка долгосрочной стратегии развития двух банков, нацеленной на дальнейшее расширение клиентской базы и предоставление современных цифровых сервисов. Немаловажным фактором является и то, что наши клиенты получат доступ к финансовым услугам не только в Казахстане, но и в России и Кыргызстане через дочерние банки группы Jysan", - прокомментировал председатель Совета директоров Jysan Bank Шигео Катсу.

На сегодняшний день в группу Jysan, помимо банков, входят финансовые компании, предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию, брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем.

Я рад приветствовать клиентов АТФБанка, которым в скором времени будут предложены все сервисы нашей группы. Розничные клиенты смогут оценить новые цифровые решения для получения банковских, страховых и инвестиционных услуг через единое мобильное приложение. Представителям бизнеса доступно открытие счетов через смартфон и моментальное совершение необходимых банковских операций. Все клиенты также получат выгодные условия сотовой связи с мобильным оператором Jysan Mobile. Уверен, что синергия двух банков позволит предложить много новых решений для процветания бизнеса и повседневной жизни клиентов", - отметил председатель правления Jysan Bank Айбек Кайып.

Все текущие сервисы АТФБанка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что бывший акционер АТФБанка Галимжан Есенов стал крупным акционером Jysan Bank после приобретения 19,97% акций Jysan Bank. Данная сделка состоялась в рамках дополнительного размещения акций Jysan Bank и получила одобрение Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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