НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Какие меры по стабилизации цен на продовольственные товары принимают в Казахстане, сообщил в ходе заседания правительства председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежемесячно Агентство встречается с представителями ассоциаций и крупнейших производителей продовольственных товаров. На последней встрече достигнута договоренность об отсутствии причин для роста цен до конца текущего года, за исключением куриных яиц, цены на которые после межсезонья вернуться на уровень начала года", - сообщил глава АЗРК.

В то же время, по его словам, производители и переработчики сельхозпродукции просят содействие в решении некоторых проблем. "В первую очередь это выделение оборотных средств на закуп сырья и кормов нового урожая по действующим низким ценам, что позволит избежать увеличение затрат в течение года - общая сумма необходимого финансирования, по представленным данным производителей составляет 212,3 млрд тенге. Из них для закупа: подсолнечника - 27 млрд тенге; сахарной свеклы - 6 млрд тенге, сахарного тростника – 8 млрд тенге; гречихи – 9 млрд тенге; для птицефабрик – 162,3 млрд тенге, яичное направление – 96,3 млрд тенге.

Он сообщил, что рост цен на социально значимые продовольственные товары с января по август текущего года составил 9,9%, что в два раза превышает темпы роста за 2020 год (4,6%).

По признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим или монопольным положением вынесено 60 уведомлении о снижении цен. Из них, добровольно исполнено 50 путем снижения цен на продовольственные товары от 5 до 10%. Назначено 8 расследований.

Еженедельная динамика роста цен на СЗПТ снизилась с 0,6% (на апрель текущего года) до минус 0,2% (на 31 августа текущего года).

В рамках исполнения поручения главы государства по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки, проводится работа по 13 товарным позициям.

В рамках анализов рынка ритейла начата комплексная проверка обоснованности торговых надбавок. Выявлены 25 фактов превышения торговыми сетями 15% торговых надбавок на СЗПТ, в связи с чем, направлены материалы местным исполнительным органам для привлечения к ответственности.

По признакам ценовых сговоров и злоупотребления доминирующим положением уже приняты меры реагирования в отношении 10 торговых сетей (ТОО "Фиркан", ТОО "Грамад Ретейл", ТОО "Магнум Кэш энд Керри" (ВКО), ТОО "Ярмарка", ТОО "Идеал Маркет" (Атырауская область), ТОО "Дина Маркет", ТОО "Идеал Маркет" (ЗКО), ТОО "Дина Маркет", ТОО "Анвар" (Актюбинская область)). Работа в отношении торговых сетей продолжается.

Крупнейшая республиканская сеть Магнум (ТОО "Magnum [email protected] ") приняло на себя обязательство снизить торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары с 15 до 10%.

Кроме того, он рассказал о ситуации на рынке ГСМ.

На сегодняшний день, ценовая ситуация на рынке реализации бензина марки АИ-92 отмечается стабильностью. Отпускная цена у крупных сетей не превышает 175 тенге за литр. Вынесено 14 уведомлений региональным розничным реализаторам бензина и трем крупным сетям: ТОО "Petro retail", ТОО "Синоил" и ТОО "Гелиос". Все уведомления исполнены. В целом снижение цен на бензин в Республике составило в среднем 3%", - проинформировал он.

По дизельному топливу на сегодняшний день отпускная цена у крупных сетей не превышает 200 тенге за литр (за исключением ТОО "Газпромнефть-Казахстан" 201 тенге за литр в Нур-Султане и ТОО "Гелиос" 207 тенге за литр в Костанайской области, по данным фактам проводится анализ обоснованности повышения текущих цен).

Агентством вынесено 19 уведомлений региональным розничным реализаторам дизельного топлива и 4 крупным сетям: ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "Petro retail", ТОО "Синоил" и ТОО "Гелиос". Все уведомления исполнены.

Между тем необходимо отметить, что с 1 июля повысился акциз на дизельное топливо с 540 до 9300 тенге за тонну, что повлияло на цену в среднем до 8 тенге за литр.





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