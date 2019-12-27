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Казахстан и Китай начали обмен информацией о перемещаемых товарах

26.12.2019, 13:29 12043
Казахстан и Китай начали обмен информацией о перемещаемых товарах
Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай начали обмен предварительной информацией о перемещаемых товарах, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной Республики реализован взаимный обмен предварительной информацией о товарах, перемещаемых через пункты пропуска двух стран, с указанием наименования участников внешнеэкономической деятельности, наименования товара, его количества, веса, стоимости", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

 
В ведомстве отметили, что данный информацию Комитет планирует направлять в личный кабинет налогоплательщиков.
 
В КГД подчеркнули, что обмен сведениями с КНР обеспечит повышение эффективности таможенного контроля, оперативное прохождение транспортных средств через таможенную границу, достоверность декларирования товаров, а также уменьшит коррупционные риски.
 
В целях недопущения нарушений таможенного законодательства Комитет рекомендует своевременно и в полном объеме декларировать перемещаемые через таможенную границу товары и уплачивать соответствующие таможенные платежи и налоги, в том числе посредством сравнения данных экспортной декларации КНР.
 
 

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