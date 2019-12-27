Казахстан и Китай начали обмен информацией о перемещаемых товарах

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай начали обмен предварительной информацией о перемещаемых товарах, передает Kazakhstan Today.

В рамках сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной Республики реализован взаимный обмен предварительной информацией о товарах, перемещаемых через пункты пропуска двух стран, с указанием наименования участников внешнеэкономической деятельности, наименования товара, его количества, веса, стоимости", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

В ведомстве отметили, что данный информацию Комитет планирует направлять в личный кабинет налогоплательщиков.

В КГД подчеркнули, что обмен сведениями с КНР обеспечит повышение эффективности таможенного контроля, оперативное прохождение транспортных средств через таможенную границу, достоверность декларирования товаров, а также уменьшит коррупционные риски.

В целях недопущения нарушений таможенного законодательства Комитет рекомендует своевременно и в полном объеме декларировать перемещаемые через таможенную границу товары и уплачивать соответствующие таможенные платежи и налоги, в том числе посредством сравнения данных экспортной декларации КНР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства