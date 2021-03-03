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Казахстан и Китай обсудили вхождение товаров производства ЕАЭС в КНР и китайскую часть МЦПС "Хоргос"

02.03.2021 16687
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Торебаев Кайрат провел переговоры с вице-министром коммерции КНР Ван Шоувэнем по подготовке ко 2-му заседанию механизма координации деятельности Казахстанско-Китайского международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", передает Kazakhstan Today.
 
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы о ходе реализации договоренностей 1-го заседания механизма координации деятельности МЦПС "Хоргос" от 4 сентября 2020 года.
 
По итогам переговоров определен трехуровневый механизм координации деятельности МЦПС "Хоргос": на уровне Министерства торговли и интеграции РК, акимата Алматинской области и АО "УКСЭЗ "МЦПС "Хоргос".
 
Вместе с тем обсужден вопрос вхождения товаров в рамках ЕАЭС в КНР и китайскую часть МЦПС "Хоргос". 
 

Казахстанская сторона активно предпринимает все необходимые меры по наполнению казахстанской части центра товарами ЕАЭС. На сегодняшний день организована оптово-розничная торговая деятельность товарами и продуктами питания, произведенными в РК и в странах ЕАЭС, пользующимися спросом у китайских посетителей", - рассказали в пресс-службе МТИ. 

 
Однако сегодня у предпринимателей казахстанской части, как и у китайских покупателей, большую озабоченность вызывает невозможность вывоза розничных и мелкооптовых партий продуктов питания, зачастую приобретаемых для личного употребления, через таможенный пост китайской части МЦПС "Хоргос".
 

Сложившаяся ситуация препятствует благоприятному ведению взаимной торговли и привлечению инвесторов на казахстанскую часть центра, а также не дает росту привлекательности проекта как торговой площадки для казахстанских предпринимателей", - отметили в ведомстве.

 
Одним из решений этого вопроса, по данным МТИ, является открытие на казахстанской части МЦПС "Хоргос" аккредитованной РК и КНР лаборатории по сертификации товаров, что является одним из решений для развития приграничной торговли.
 
Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил, что в соответствии с задачами, поставленными главами государств Казахстана и Китая в программах "Нурлы жол" и "Один пояс - Один путь", Казахстанско-Китайский МЦПС "Хоргос" стал важной точкой всего возрождающегося Великого Шелкового пути и является уникальным и успешным межгосударственным проектом.
 

Торгово-экономические отношения Казахстана и Китая носят динамичный и интенсивный характер. За 2020 год товарооборот с Китаем вырос на 4 % и составил 15,4 млрд долларов США. При этом, экспорт в Китай составил 9 млрд долларов США, импорт - 6,4 млрд долларов США. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана, занимая 4,7% от общего объема инвестиций в Казахстан. За период с 2005 - 2020 год общий объем инвестиций Китая превысил $19,2 млрд. В то же время, отток прямых инвестиций в Китай составил $ 667,2 млн. В рамках программы индустриально-инвестиционного сотрудничества планируют построить 56 современных предприятий на $ 24,5 млрд. Ожидается, что большинство данных объектов будет завершено к 2023 год", - сказал Кайрат Торебаев.

 
По его словам, в настоящее время на казахстанской территории МЦПС "Хоргос" осуществляют деятельность 24 инвестиционные компании по реализации 29 инвестиционных проектов на общую сумму 110,37 млрд тенге. Введены в эксплуатацию порядка 30 000 квадратных метров, 1 проект реализован на 100%, по 12 проектам ведутся строительные работы, остальные проекты находятся на стадии проектирования.
 
В ходе встречи также были обсуждены вопросы развития региональных связей. Минторг Казахстана предложил провести совместный форум для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории МЦПС "Хоргос" в рамках Форума межрегионального сотрудничества на территории МЦПС "Хоргос".
 

Кайрат Торебаев сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос по совместному использованию информационных данных и в этой связи предлагается выработать сторонами концепцию Единого банка данных МЦПС "Хоргос", - рассказали в пресс-службе МТИ.

 
Более того, на переговорах рассмотрены вопросы внесения изменений и дополнений в Межправительственное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о регулировании деятельности МЦПС "Хоргос".
 
Стороны также обсудили вопрос перехода МЦПС "Хоргос" на круглосуточный режим и консультации по решению данного вопроса будут продолжаться с китайской стороной.
 
Также стороны обсудили рабочие каналы и способы по функционированию рабочего механизма на местном уровне (т.е. рабочий механизм между СУАР и Алматинской областью) в кратчайшее время.
 
Напомним, Министерству торговли и интеграции РК в соответствии с постановлением правительства РК от 12 ноября 2020 года № 761 переданы права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества "УК СЭЗ "МЦПС "Хоргос".
 

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