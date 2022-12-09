Казахстан может потерять часть рекордного урожая яблок

Фото: Depositphotos
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рекордный урожай яблок ожидается в Казахстане по итогам года. Но из-за нерешительности госорганов потери будут еще больше, чем в 2021 году.
Казахстан, согласно статданным за 2021 год, потребляет 350 тысяч тонн яблок в год, из которых 260 тысяч тонн - местные, а 90 тысяч тонн - импортные, сообщает Agroqogam.kz.
Полагаю, что храним максимум примерно 20% своих яблок, или 50-55 тысяч тонн. А куда деваются остальные 200 тысяч с лишним тонн? Малая часть идет на переработку, часть продается, остальное - на корм скоту или гниют. Потери составляют примерно 100 тысяч тонн, а это невозврат кредитов, неполученные зарплаты, недостаток средств для содержания хозяйств, неуплаченные налоги и соцотчисления и, самое главное, - могли бы поднять чуть-чуть благосостояние тех, кто живет и работает на селе", - рассказал фермер Болатбек Алиев.
По итогам 2022 года, по словам фермера, в республике ожидается рекордный урожай яблок, но из-за нерешительности госорганов потери будут еще больше, чем в 2021 году.
Есть выход из сложившейся ситуации и есть предложения, как это сделать, но уполномоченные органы - МТИ и МСХ пока молчат в этом году, как в прошлом и в позапрошлом", - констатировал Болатбек Алиев.