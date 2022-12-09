Казахстан может потерять часть рекордного урожая яблок

Общий объем инвестиций составляет свыше 1 трлн тенге

Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум о возобновлении проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город" подписал сегодня аким Жетысуской области Бейбит Исабаев на онлайн-встрече с китайскими инвесторами.





Общий объем инвестиций составляет свыше 1 трлн тенге, это почти трехгодовой бюджет области", - сообщает пресс-служба акима.





Исабаев подчеркнул, что президент Токаев уделяет особое внимание развитию этого проекта.





Проект "Казахстанско-промышленный индустриальный город" включен в перечень казахстанско-китайских проектов индустриально-инновационного сотрудничества, а также имеет ключевое значение в строительстве экономического пояса Шелкового пути между правительствами двух стран. Сегодняшнее подписание меморандума даст возможность утвердить новый график реализации проекта и возобновить все ранее запланированные мероприятия, связанные с его реализацией", - сказал на встрече Исабаев.





Он также запросил информацию о 30 инвестпроектах, включая сроки их реализации.





В свою очередь председатель правления "Китайско-казахстанского международного промышленного города" И Фацзюнь и председатель правления Fujian Dazhuo Линь Сяову выразили благодарность за оказываемую поддержку, а также заверили, что вся необходимая информация, включая список компаний, которые будут участвовать в реализации проекта, будет предоставлена. Они также выразили надежду, что до конца декабря смогут посетить Жетiсу и в ходе личной встречи обсудить все детали, а пока этому препятствует новая вспышка коронавируса на территории КНР. Поэтому на данном этапе все встречи проводятся в онлайн-режиме.





Будущий логистический технопарк будет включать в себя новые производства, развитую инфраструктуру, предприятия по переработке сельхозпродукции, торгово-развлекательные объекты, фудкорты и другое, а это новые рабочие места, современные технологии и, конечно, налоговые поступления в бюджет области", - подчеркивается в информации.





Стороны подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы начать реализацию проекта, ранее приостановленного пандемией почти на два года.





Также Исабаев сообщил, что на следующей неделе регион с официальным визитом посетит делегация из СУАР. На встрече планируется подписать меморандум с крупной компанией-инвестором.