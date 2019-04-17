Казахстан намерен увеличить объем несырьевого экспорта до $32 млрд к 2022 году

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы продвижения несырьевого экспорта и ход реализации национальной экспортной стратегии, передает Kazakhstan Today.

Для дальнейшего развития экспортного потенциала образован Казахстанский центр индустрии и экспорта.

"Развитие экспортного потенциала страны является стратегически важным фактором обеспечения качественного роста экономики", - сказал А. Мамин.

По итогам 2018 года экспорт несырьевых товаров и услуг составил $23 млрд, в том числе несырьевой экспорт товаров - $15,7 млрд и объем экспорта услуг - $7,3 млрд.

В соответствии с экспортной стратегией перед правительством РК стоит задача по увеличению объема несырьевого экспорта до $32 млрд к 2022 году.

Премьер-министр РК отметил, что главными условиями наращивания торгового оборота со странами-партнерами в рамках ЕАЭС, а также Китаем и другими государствами является повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Для этого предусмотрены меры государственной поддержки экспорта, образован Казахстанский центр индустрии и экспорта. Финансовые инструменты господдержки бизнеса от производства до экспорта будут консолидированы в одном месте.

Надо усилить работу по повышению качества и доступности трансграничной инфраструктуры. Это особенно важно, поскольку наши ближайшие торговые партнеры имеют стабильные прогнозы развития экономики", - сказал премьер-министр РК.

Отдельное внимание уделено продвижению экспорта отечественной сельхозпродукции.

Наша продукция должна быть узнаваема за рубежом и ее продвижение необходимо обеспечить через формирование экспортных зонтичных брендов", - подчеркнул глава правительства РК, акцентировав внимание на необходимости их активного продвижения на внешние рынки.

Для этого казахстанские производители должны повышать качество товаров и обеспечить их полное соответствие регламентам и иным требованиям стран экспортного интереса.

Должна быть сформирована современная лабораторная база. Это поможет нашему бизнесу получить соответствующую сертификацию своих товаров и услуг", - сказал глава правительства РК, отметив необходимость проработки вопроса продвижения экспортоориентированных товаров через электронные международные торговые площадки.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр РК А. Мамин поручил в месячный срок разработать дорожные карты по продвижению экспорта в отраслях и приоритетных секторах услуг, а также обеспечить разработку и внедрение казахстанских стандартов, технических регламентов и норм, соответствующих международному уровню, сообщается на официальном портале премьер-министра.

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